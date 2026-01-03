主計總處：總預算未審 影響部隊戰演訓與海巡值勤

快訊

中央社／ 台北3日電

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，立法院財政委員會5日將邀請相關部會專題報告影響範圍，根據主計總處資料，今年度包含國防部軍事醫療投資計畫、後備戰力提升、部隊戰演訓任務，以及海委會海巡值勤能量都將受影響。

立法院會議預報顯示，財政委員會5日輪值召委為民進黨立委李坤城，邀請主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲以及國防部、海委會代表等就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。

根據主計總處送交立法院的報告，民國115年度總預算未審議通過不得動支的預算為新台幣2992億元，其中新興計畫1017億元，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分1805億元、第一與第二預備金及災害準備金計170億元。

細部來看，主計總處指出，國防部受衝擊部分，包含經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分計725億元，一旦預算遲未通過，將影響後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等，另外「戰傷手術及急救醫療設備整備」軍事醫療投資計畫為新興計畫不得辦理，也不利平時、戰時救命與續命裝備的更新。

談到海委會，主計總處表示，海委會預算中的新興計畫包含整建海巡老舊基層廳舍，汰換老舊3G、4GM化偵查系統，補強碼頭風化危安工程等也不得辦理，恐影響海巡執勤量能、查緝反毒效能。

除國安相關影響外，主計總處也說，今年度總預算案中有多項地方政府受益項目，因屬新興計畫，包括中央自辦涉及地方政府受益130億元及地方補助款507億元，合共637億元也會受到影響不得辦理，包含TPASS行政院通勤月票執行計畫、縣市管河川及排水整體改善計畫、布建公共化托育設施、台灣品牌賽事精選計畫，以及高雄大林蒲1.1萬戶遷村時程等。

