綜藝天后形象全毀！朴娜勑遭控「車內激戰」男伴 經紀人怒揭：後座狂震還踢駕駛座

珍煮丹連續3天「買一送一」！韓星張員瑛點名 3款人氣飲品出列

美爆！宜蘭太平山零下低溫 樹枝結滿霧淞成銀白美景

張景森：柯文哲把民眾黨帶回關鍵少數 解台政治僵局在其一念之間

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）昨天拜會民進黨團，民進黨團總召柯建銘（右）也希望柯文哲能發揮在黨內的影響力，讓總預算趕緊審理。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲昨大動作赴立院拜訪藍綠，再次重回政壇關注焦點，柯文哲更直指，台灣所有問題只在賴清德總統一念之間。行政院前政委張景森表示，柯文哲昨天已把民眾黨帶回關鍵的少數，告別民眾黨主席黃國昌的中二和小藍路線，台灣的政治僵局解決，應是在柯文哲一念之間。

⭐2025總回顧

張景森在臉書留言表示，他一個多月以前就說過，台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間！

張景森說，柯文哲昨天的動作，已經把民眾黨帶回關鍵的少數，告別黃國昌的中二搗蛋路線，不打算再做傅崐萁的小弟。這應該是正確的第一步！

張景森說，他要奉勸民眾黨立院黨團，總預算和軍購特別預算，就事論事，該審就審，該刪就刪，該過就過。大法官、NCC、中選會、公共電視就人論人，該過就過、該砍就砍。這樣子民眾黨應該會獲得掌聲！黃國昌就是中二個性和小藍路線錯了。就讓黃國昌畢業吧，黃國昌的寫真集他會買一本！

柯文哲來嘉拉抬張啓楷 是否見藍營參選人翁壽良成焦點

柯文哲赴立法院 拜會藍綠黨團

觀察站／白營2年條款前夕 柯文哲高調復出 黃國昌如何接招

拜會柯建銘反被請託總預算 柯文哲酸「你老大欸」：以前就沒問題

