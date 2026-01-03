張景森：柯文哲把民眾黨帶回關鍵少數 解台政治僵局在其一念之間

民眾黨前主席柯文哲昨大動作赴立院拜訪藍綠，再次重回政壇關注焦點，柯文哲更直指，台灣所有問題只在賴清德總統一念之間。行政院前政委張景森表示，柯文哲昨天已把民眾黨帶回關鍵的少數，告別民眾黨主席黃國昌的中二和小藍路線，台灣的政治僵局解決，應是在柯文哲一念之間。

張景森在臉書留言表示，他一個多月以前就說過，台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間！

張景森說，柯文哲昨天的動作，已經把民眾黨帶回關鍵的少數，告別黃國昌的中二搗蛋路線，不打算再做傅崐萁的小弟。這應該是正確的第一步！

張景森說，他要奉勸民眾黨立院黨團，總預算和軍購特別預算，就事論事，該審就審，該刪就刪，該過就過。大法官、NCC、中選會、公共電視就人論人，該過就過、該砍就砍。這樣子民眾黨應該會獲得掌聲！黃國昌就是中二個性和小藍路線錯了。就讓黃國昌畢業吧，黃國昌的寫真集他會買一本！