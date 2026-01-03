【專家之眼】最近距離的不理：放下對抗以解僵局

2026年元旦的清晨，台北街頭依舊帶著刺骨的寒意，總統府前廣場舉行的升旗典禮雖然熱鬧，卻掩蓋不住政壇那股凝結的冰霜。當賴清德總統與國民黨主席鄭麗文在典禮台上近在咫尺卻相應不理，這一幕「最近的距離卻是最遠的不理」，精確點出了台灣當前朝野的現況。這種冷若冰霜的互動，不僅是個人恩怨的展現，更是過去一年政壇高度動員、零和對抗後的餘毒。新年開局並未如國人期待般帶來新氣象，反而更像是去年政治戰火的延續。

回顧2025年，台灣社會經歷了一場堪稱慘烈的政治消耗戰。當時由執政陣營發動的大規模罷免浪潮，原本試圖以民粹力量突破朝小野大的困局，最終卻以全軍覆沒的結果收場。這場被社會戲稱為「大罷免」的政治實驗，不僅沒有解決立法院的僵局，反而提早終結了政府的執政蜜月期，讓整個國家陷於長達一年的內耗中。政治領袖們似乎習慣了在衝突中尋找存在感，卻忘記了民意的核心期待是治理而非鬥爭，這種捨本逐末的發展模式，正是台灣民主發展至今最令人憂慮的現象。

在這種缺乏互信的基調下，行政與立法兩權的衝突已經演變成一場法律的割喉戰。當行政院頻繁動用覆議權，甚至透過只有少數成員出席的憲法法庭來沒收國會立法權，這種技術性的司法圍堵，本質上是在挑戰民主代議制的根本。雖然執政者口口聲聲強調這是為了守護憲法，但在公眾眼中，這種做法更像是因為不願接受選舉結果而產生的行政傲慢。一旦法治工具被當作政黨對壘的私人武器，受損的是公權力的尊嚴，以及人民對司法公正的最後一絲信任。

令人感到諷刺的是，儘管政治天空烏雲密布，官方交出的經濟數據卻非常亮麗。7.37%的經濟成長率與極低的失業率，在統計數字上構建了一個繁榮的盛世。只是這些所謂的「光明數字」與一般庶民的體感溫度存在著巨大溫差。在全球人工智慧熱潮的推動下，台灣雖然沾光，但財富的分配卻呈現極端傾斜。當社會頂層的10%掌握了近半的總所得，基層勞工在面對房價飆升與物價通膨時，那些華麗的增長數字反而成為一種對現實的嘲弄。

要解開這團亂麻，關鍵不在於誰的口才更好，而在於誰能先展現出大格局的政治克制。執政黨作為國家舵手，擁有最多的行政資源，理應率先放下選舉式的對抗思維，用真正的誠意與國會多數溝通。如果只是將「合作」掛在嘴邊，實際上卻不斷動用法律工具來邊緣化對手，這種做法只會讓對立無限循環。和解絕非是一方對另一方的投降，而是在承認現實的基礎上，尋求彼此都能接受的制度平衡點，讓政治回歸專業的治理而非廉價的標籤化。

2026年適逢地方大選，這無疑將是民意對現況的一次總結算。選民的智慧往往在於能夠識破政客的辭令，當社會大眾對政治語言的厭倦達到臨界點時，選票將會發出最響亮的警報。政治人物應該體認到，人民對於政治戲碼的耐性已經消磨殆盡，大家期待的是一個能解決通膨、平抑房價、落實社會正義的政府，而非一個只會製造假想敵、整天陷入鬥爭的國家機器。如果執政者與在野黨不能在此刻踩下煞車，那麼年底的選舉將不只是地方首長的更替，更是對這種政治文化的全面否定。

站在新年的起點，我們期待的是珍貴的「和解時光」。這段時間不應只是政治人物口中的宣傳口號，而應落實在預算的實質審議、政策的理性溝通，以及憲政倫理的重新歸位。朝野各退一步並不是軟弱，而是對民主制度的負責任表現。當我們能夠放下仇恨與內鬥，將目光從彼此的尷尬處移開，轉向那群努力生活卻感到疲累的國人時，台灣才能真正點燃希望。