拜會柯建銘反被請託總預算 柯文哲酸「你老大欸」：以前就沒問題

民眾黨立委陳昭姿積極推動「人工生殖法案」，民眾黨前主席柯文哲今赴立法院拜會民進黨立院黨團。對於柯文哲請託，民進黨團總召柯建銘則反拜託總預算案、民進黨團幹事長鍾佳濱也喊出綠白多合作。柯文哲則說，「這你們就坐下來喬就好」、「哪有什麼關鍵席次，你老大欸，你以前就沒問題。」

柯文哲一開始表示，沒有爭議的民生法案先處理，人工生殖法是陳昭姿最大期望，而他坐牢做一年，上周才言詞辯論結束，他希望沒有爭議先處理。隨後轉頭對一旁柯建銘說，「你可是有爭議、有老柯都可以解決耶。」

柯建銘表示，陳昭姿為了人工生殖法非常用心，但因為行政院有院版，黨團還是會照院版走，但今天柯文哲來了，期待民眾黨在總預算可以幫忙。

柯文哲皺眉地說，「不是，這你們就坐下來喬就好啊！」柯建銘回「喬要你們同意啊！」引發柯文哲不滿地說「哪有什麼關鍵席次，你老大欸，你以前就沒問題。」柯建銘則說，「那我懂你意思了，柯覺得總預算案是可以坐下來談的。」柯文哲點頭地說，該怎麼做就怎麼做。

民進黨團書記長陳培瑜說，程序委員會總預算就被擋住了，如果在程委會就被擋住，坐下來喬也是沒有效，就是沒辦法審，民眾黨身為關鍵席次就可以展現態度，期待下周二程委會關鍵席次態度。

對於柯建銘說「來者是客」準備要給予發言，柯文哲也說，他現在沒有官職，「我現在是朝廷欽差要犯欸！」民進黨團幹事長鍾佳濱插話地說，「你是精神領袖欸！」

民眾黨立委陳昭姿說明，當然希望總預算能依法編列，但人工生殖已經二十年沒有修，2024年出生人數大概是10萬左右，美國智庫都寫到台灣人口少子化危機，民進黨政府也有在解決，但目前成效未看出，另外國健署針對不孕症的補助也達到高點，差距人數更只剩下幾十個，很多無法用自己子宮懷孕的人都不敢站出來，只能站在她背後，柯文哲帶他們來就是希望一起跟朝野好好討論，民眾黨版本是最嚴格，有疑慮可以討論，至少要有起步。

鍾佳濱則說，陳昭姿都會跟民進黨團溝通，但要說人工生殖法部分最嚴格還是國民黨黨團版本，最開放是民眾黨版本，民進黨走中道方法，未來三黨團能進行法案的務實討論，相信柯文哲說沒有爭議先處理，建議柯主席可以看到，未來民眾黨可跟民進黨走近一起，案子比較可以通過，未來希望能有機會跟民眾黨合作。