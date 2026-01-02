【即時短評】新年開局擺陣 對抗難解僵局

快訊

聯合報／ 本報記者陳洛薇
賴清德總統在元旦談話中喊話在野黨「該辦正事了」。圖／聯合報系資料照片
2026新年伊始，賴總統發表新年談話，高舉憲法談守憲，嗆在野黨對他發動彈劾根本不會過門檻，是「不辦正事、浪費時間」，強調他不貪不取沒任何違法，國會在野卻要追究他的法律責任，人民自有公評，言談中透露他的委屈。但這一年多來，賴總統貫徹「多數不一定贏」的意志，以少數政府對抗國會多數，發起大罷免、不副署也不執行立院三讀通過的法律，國家秩序也因此亂了套。

賴總統上任這一年多以來，「少數執政」與「國會多數」的權力對抗，不僅內政空轉，國家動盪，人民不安，朝野陷入惡鬥內耗，現在更進入憲政攻防大戰，行政院長不副署法律、總統不公布，連憲法法庭都可以違法開會，做為憲政仲裁的大法官，竟也自甘為執政者的鷹犬。

身為總統，賴清德應遵憲守憲，他喊話藍白，稱若任何憲政單位無限擴張權力，被放棄的是國家。不過，一上任就發動大罷免在野立委的，是賴總統；不遵循憲法公布法律的也是賴總統；不依法編列軍人加薪預算、警消退休保障、執行停砍年金的，也是賴總統；以國安為名剝奪陸配參政權的，還是賴總統。

少數服從多數，多數尊重少數，是民主運作的基本常識，行政權與立法權應互相制衡、互相尊重，如今朝野極端對立，連坐下來喝一杯和解咖啡都做不到，賴總統歸責於國會，批評立法院在野黨憑藉席次優勢推動多項爭議修法，還自創新解直指「在野獨裁」，殊不知，「賴式民主」正粗暴輾壓在野黨和國會，犧牲的是國家和人民的利益。

新年才開局，賴總統就劍指在野、憲法五人判決再接力違法開會，朝野對抗無終止。其實，真正有智慧的人，點個頭、說好話，都能打開僵局，人民的福祉全繫於總統的智慧，這是賴總統的使命，也是不可迴避的責任。

憲法法庭 法律 大法官 行政院 賴清德 立法院

