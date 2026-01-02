立院民眾黨團提兩譴責案 行政院、國安會表達遺憾

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
民眾黨立法院黨團2日提出對行政院卓榮泰院長譴責案，並提案要求國安會秘書長吳釗燮請辭，在野黨在立法院會挾人數優勢，兩案皆通過決議；民進黨團所提「嚴厲譴責中共對台軍演」案，則遭投票否決。對此，行政院、國安會皆表達遺憾。

行政院發言人李慧芝指出，當美國、英國、歐盟及澳洲、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾。

對於在野黨再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，李慧芝表示，政院感到十分訝異。

李慧芝強調，行政院一向重視國會尊嚴，更加重視憲政體制，然而立法院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案。政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務。

李慧芝說，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾，並呼籲立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

針對在野黨在立法院會挾人數優勢否決「嚴厲譴責中共對台軍演」提案，並通過「要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭」等決議，國安會表達高度遺憾。

國安會指出，近日中共對台發動大規模軍演，並持續以灰色地帶手段對台施壓，以武力及脅迫方式片面改變台海現狀，升高區域安全風險，已引發國際社會高度關注並接連表達譴責與關切。

國安會認為，在此關鍵時刻，在野黨於立法院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡弟兄姊妹在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

國安會呼籲各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。

國安會 立法院 中共 行政院 吳釗燮 民眾黨

