今年總預算尚未過！賴總統稱「不看僧面看佛面」 盼立院快三讀

聯合報／ 記者王燕華洪子凱／台北即時報導
賴清德總統今天到勁好園長照機構視察，致詞後也到機構內與長者互動進行繪畫課程、溫泉泡腳及彈力球運動，更呼籲藍白「不看僧面看佛面」趕快通過總預算。圖／取自共訊
賴清德總統今到宜蘭勁好園長照機構視察，致詞後也到機構內與長者互動進行繪畫課程、溫泉泡腳及彈力球運動，他也宣布將投入今年將啟動長照3.0，投入1200億預算，更喊話立法院「不看僧面看佛面」，站在尊重長輩立場，趕快通過中央總預算，讓政策能夠推動。

賴總統強調，政府一直都很重視長輩生活，預算年年增加從前總統馬英九時代50幾億，到蔡英文時代開始逐年增編預算，在他上任前預算已經從馬英九50幾億，到現在已經800多億，長照服務員也不斷增加，現在有超過10幾萬人。

賴總統說，今年起預算增加編列1200多億推動長照3.0，不過中央總預算立院法尚未三讀通過，已請行政院和立法院加強溝通，也希望立法院，「不看僧面看佛面」要尊重長輩，讓預算趕緊通過，讓政府照顧大家。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

