朝野僵局柯文哲怪賴總統 民進黨反問：認同藍白擋總預算？

民眾黨前主席柯文哲今天在立法院指出，朝野僵局應歸咎於賴清德總統。民進黨發言人李坤城表示，目前立法院是在野黨佔多數，賴總統上任以來，已多次主動遞出橄欖枝，無論是邀集院際協商，或是請在野黨領袖聽取國安報告，念茲在茲始終希望在野黨能放下政治對立，一同為國家福祉努力，無奈相關善意作為一再遭到在野黨無情杯葛，令人遺憾。

李坤城指出，國民黨團總召傅崐萁過往劣蹟斑斑，相關貪汙爭議社會早有公評，對此最為清楚的，正是今天坐在柯文哲身邊的民眾黨主席黃國昌。黃國昌過去曾如何嚴厲批評傅崐萁涉及的貪汙案件，社會仍記憶猶新，如今卻成為被傅崐萁「摸頭」的小弟，跟隨國民黨一同行使政治操作立場急轉令人錯愕。李坤城質疑，對於這樣的政治轉變，難道柯文哲也對民眾黨成為「傅隨組織」抱有期待嗎？

李坤城說，民進黨要嚴正請問柯文哲，藍白在立法院不務正業，刻意拖延總預算審查，阻擋軍購預算，影響國家安全與正常運作，卻同時提出所謂「挺貪汙五法」，企圖為貪汙犯脫罪，甚至走向除罪化。面對藍白聯手擋預算、挺貪汙、破壞憲政體制的作為，柯文哲是否也能認同，是否願意向社會大眾清楚說明立場？