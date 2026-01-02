批賴總統元旦講話只有怨氣沒有團結 趙少康：失格領導人

賴清德總統昨發表元旦講話，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，說在野黨明知沒有3分之2多數還要提案，浪費時間。中廣前董事長趙少康今表示，過往總統的元旦談話，是團結國家、安定人心、指引方向的重要時刻，賴清德講出來的只有怨氣與火藥味，失格的領導人究竟還要把台灣帶向哪裡？

賴清德昨日表示，「我不貪不取，沒有任何違法，這時對總統提出彈劾，目的何在？」面對國內外挑戰、中國併吞台灣的壓力日日增強，是不是應該辦些正事，審查中央政府總預算、國防特別預算，在野黨明知沒有3分之2多數還要提案，浪費時間。

趙少康今表示，賴清德夠了嗎？看完昨天賴清德的元旦談話，只看到一個不想團結國家、沒有提出願景的總統，滿腦子只有在野黨，整篇談話不是挑釁，就是鬥爭，不是在找架吵，就是在找討罵。甚至還在說在野黨提彈劾總統是在浪費時間？我們當然知道彈劾不會過，但明知不可為而為之，就是要向全國人民宣示，在野黨的天職就是監督與制衡，就是不能讓執政黨為所欲為，如果在野黨什麼都不做，那乾脆解散算了，民主制度也不用講了。

趙少康表示，賴清德執政後，鬥爭在野黨、挑釁兩岸、詐騙橫行，人民過得越來越苦，卻都不知檢討，但是只要講到在野黨，精神就來了，火力全開。再看看民進黨以前，「少數時鬧你，多數時也鬧你」，永遠都在政治鬥爭，結果現在卻不准別人監督，只准民進黨鬧，不准別人講，這不就是一種超級雙標。賴清德對藍白在立法院多數不服氣，那藍白對賴清德只以40%就當選總統又為什麼要服氣？

趙少康指出，賴清德最大的問題，就是永遠只看到別人的錯，看不到自己的問題，對別人做的事錙銖必較，對自己做錯的事永遠合理化、永遠都有藉口。他引用「聖經」的一句話送給賴清德：「別只看到別人眼中的刺，卻看不到自己眼中的梁木」，先把自己的梁木拿掉，再來指責別人。

趙少康總結，過往總統的元旦談話，是團結國家、安定人心、指引方向的重要時刻，但賴清德講出來的，卻只有怨氣與火藥味。這樣一個失格的領導人，究竟還要把台灣帶向哪裡？