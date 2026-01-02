在野五度擋下1.25兆國防特別條例 立委赴陸改許可制付委
賴政府提出8年1.25兆元國防特別預算條例，至今在立院持續卡關。國民黨、民眾黨立院黨團今天再度在立法院會聯手，第五度封殺國防特別預算條例排入報告事項付委審查；但對於行政院提出兩岸條例修法，將納管公務員、立委赴陸，藍白並未阻擋，該案順利付委審查。
民進黨立院黨團昨晚就在議場門口排隊遞案，要讓今天的立法院會可以先處理民進黨團提出的報告事項和討論事項，但經表決，民進黨團提案的議程遭藍白封殺。綠營提案內容包括「嚴厲譴責中共軍演公決案」、115年度中央政府總預算案、1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算條例等。
民進黨立委林楚茵批評，飛彈不分藍綠，遺憾藍白委員沒能一起支持「同島一命」，民進黨在中共軍演譴責案中，強調面對威脅，朝野應秉持同島一命的精神，團結對外，呼籲藍白立委，國安沒有顏色，敵人更不會區分是藍是綠，不要再讓國會淪為沉默的幫兇。
行政院日前提出兩岸條例修法，根據修正草案，立法委員、退離職未滿3年的縣市長等人，赴陸都須經聯審會審查許可，且民選公職人員如果赴中、有接觸中共黨政軍人士，回台後也得公開揭露，若未提供資訊或提供不實，可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。該案今天在立法院會列入報告事項，並順利交付委員會審查。
