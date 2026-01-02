籲程委會速排審1.25兆軍購案 黃暐瀚：一條條問防長再刪才叫盡責

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
針對總額高達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，黃暐瀚呼籲立法院程序委員會應儘速排案審理。示意圖。 聯合報系資料照
針對總額高達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，資深媒體人黃暐瀚2日透過臉書發文，呼籲立法院程序委員會應儘速排案審理，並強調將案件送進委員會審查，才是真正落實立委監督職責。

黃暐瀚表示，近期仍有不少網友質疑「是否僅憑兩張A4紙，就要放行1.25兆元預算」。對此他重申，行政院早在去年11月27日即提出完整草案，共六頁內容，說明編列軍購特別預算的背景、必要性、金額上限及採購項目。草案中第四條也明確列出七大採購項目，並非外界所稱的「內容空泛」。

他進一步說明立法院程序委員會的功能，指出程委會屬於「排案」性質的特種委員會，負責決定哪些議案列入院會議程，而非進行實質審查。依照立法程序，議案需先排進院會一讀、付委，送交常設委員會審查，之後才能進行二讀、三讀表決。

黃暐瀚強調，他支持在野黨對軍購案進行嚴審，甚至刪減或刪除預算，講更白一點，就算這1.25兆，藍營主張「全刪」，也該讓它排案進委員會，然後叫來國防部長一條一條問，一條一條審，清楚告訴民眾這項軍購案「有多扯」、「有多貪」、「有多沒必要」，然後一口氣全部砍掉，這才叫「善盡立委職責」。

「直接擋在程序委員會，並不叫不給放行，而是根本不審、不討論。」黃暐瀚直言，這正是許多民眾誤解之處，呼籲朝野應回到制度內運作，讓軍購案接受公開、透明的檢驗。

