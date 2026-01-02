快訊

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

賴總統指在野提彈劾浪費時間 蔣萬安反嗆：大罷免就不浪費時間？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席年度長與里長有約受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席年度長與里長有約受訪。記者楊正海／攝影

賴清德總統昨發表新年談話，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，他說，藍白明知沒有3分之2多數還要提案，浪費時間；台北市長蔣萬安上午受訪反問，如果是照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間嗎？

⭐2025總回顧

賴清德昨在新年談話後訪指出「我不貪不取，沒有任何違法，這時對總統提出彈劾，目的何在？」面對國內外挑戰、中國併吞台灣的壓力日日增強，是不是應該辦些正事，審查中央政府總預算、國防特別預算，並直言，藍白明知沒有3分之2多數還要提案，浪費時間。

蔣萬安上午參加市長與里長有約受訪，媒體提問時，針對賴總統昨天說在野提彈劾是浪費時間」？蔣萬安反問， 如果是照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間嗎？

大罷免 蔣萬安 藍白 彈劾案 賴清德

延伸閱讀

蔣萬安公布6項北市元旦新制 搭車、騎車、敬老、行人友善都入列

賴總統發表「韌性之島 希望之光」元旦談話 陸國台辦回應了

台北跨年活動維安升級 蔣萬安：讓城市持續安全 市民平安回家

被問昨晚跨年、今早路跑「體力狀況如何？」蔣萬安反應曝光

相關新聞

賴總統指在野提彈劾浪費時間 蔣萬安反嗆：大罷免就不浪費時間？

賴清德總統昨發表新年談話，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，他說，藍白明知沒有3分之2多數還要提案，浪費時間；台北市長蔣...

總統促在野黨審查法案預算

立院在野黨團日前通過「總統彈劾案」提案，賴清德總統昨（1）日回應，立院在野黨並未達三分之二多數，明知彈劾案無法通過，還浪...

總統：四大支柱 強化國防、經濟

對於國際各界關切，中國大陸是否將於2027年攻台，賴清德總統昨（1）日重申，2026年會積極落實「和平四大支柱行動方案」...

賴總統新年談話批彈劾案浪費時間 藍白：大罷免才是惡搞

新年伊始，朝野瀰漫濃濃火藥味。對於藍白發動彈劾，賴總統昨表示，在野黨明知彈劾案根本無法在立法院都通過，還在浪費時間，他呼...

總預算案？人民聲請案？憲法法庭 今天可能又有新判決

在野黨立委前年修正憲法訴訟法，規定參與評議大法官人數不得低於十人，宣告違憲大法官不得低於九人，憲法法庭停擺近一年。上月十...

府前升旗 總統與韓國瑜握手、和鄭麗文零互動

民國一一五年元旦升旗典禮昨在總統府前舉行，國民黨主席鄭麗文上任後首次出席。賴清德總統入場時與行政院長卓榮泰、立法院長韓國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。