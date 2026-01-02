賴總統指在野提彈劾浪費時間 蔣萬安反嗆：大罷免就不浪費時間？

賴清德總統昨發表新年談話，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，他說，藍白明知沒有3分之2多數還要提案，浪費時間；台北市長蔣萬安上午受訪反問，如果是照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間嗎？

賴清德昨在新年談話後訪指出「我不貪不取，沒有任何違法，這時對總統提出彈劾，目的何在？」面對國內外挑戰、中國併吞台灣的壓力日日增強，是不是應該辦些正事，審查中央政府總預算、國防特別預算，並直言，藍白明知沒有3分之2多數還要提案，浪費時間。

蔣萬安上午參加市長與里長有約受訪，媒體提問時，針對賴總統昨天說在野提彈劾是浪費時間」？蔣萬安反問， 如果是照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間嗎？