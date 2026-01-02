總統：四大支柱 強化國防、經濟

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

對於國際各界關切，中國大陸是否將於2027年攻台，賴清德總統昨（1）日重申，2026年會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防、經濟韌性，發展國防自主。他提到，近日中國軍演特別針對台灣新購戰力作為假想敵演練，凸顯國防特別預算有其必要。

賴總統指出，就台灣而言，最重要的是「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」我方必須做最壞打算，也做最好準備。2026年一定會落實和平四大支柱行動方案，希望中國正視中華民國的事實存在，對台能夠對等尊嚴。

和平四大支柱行動方案包括強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家強化夥伴關係、發展穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

兩岸關係 中華民國

