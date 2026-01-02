總統促在野黨審查法案預算

立院在野黨團日前通過「總統彈劾案」提案，賴清德總統昨（1）日回應，立院在野黨並未達三分之二多數，明知彈劾案無法通過，還浪費時間提案，不如把寶貴時間拿來審查法案及預算。

賴總統直言，昨日不只是新年第一天，也是沒有國家總預算可以工作的第一天，期待2025僵局不會延續到2026。

賴總統指出，根據《憲法》、憲政規範及立法院職權行使法規定，國民黨跟民眾黨在立法院沒有達到三分之二多數，對總統的彈劾根本通過不了。

對於立法院未審查總預算、在野黨提出許多涉及違憲法案，賴總統說，昨天天亮的時候，相信很多人心情都一樣，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局不會延續到2026。攸關國家生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。身為總統，他會積極行動，促成朝野合作。

賴總統認為，國民生活不能耽誤，國家發展更不能被拖住，這應該是所有政黨存在的基本原則。