府前升旗 總統與韓國瑜握手、和鄭麗文零互動

聯合報／ 記者鄭媁周佑政／台北報導
賴清德總統（中）昨天清晨參加總統府前元旦升旗典禮前，與立法院長韓國瑜（右）握手致意。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統（中）昨天清晨參加總統府前元旦升旗典禮前，與立法院長韓國瑜（右）握手致意。記者潘俊宏／攝影

民國一一五年元旦升旗典禮昨在總統府前舉行，國民黨主席鄭麗文上任後首次出席。賴清德總統入場時與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等握手致意，但與鄭麗文所站位置較遠，雙方並無互動。鄭麗文說，期許朝野共同努力，放下歧見，為了國家和人民，積極和解。

⭐2025總回顧

在府前的升旗典禮現場，國歌領唱團由醫護人員及超馬選手陳彥博組成，賴總統、副總統蕭美琴等政要都開口唱國歌，而向國旗敬禮後禮成，賴蕭向現場群眾揮手致意後離場；鄭麗文與韓國瑜寒暄自拍，與卓榮泰也有簡短互動。

鄭麗文受訪表示，心情非常開心、興奮，會前與韓國瑜聊天時，韓形容看到她像「白雪公主」一樣，她說會「樂一整年」。

鄭說，她與卓韓一起從總統府走到廣場，過程中與卓揆簡單寒暄，賴總統後來才到沒碰上，被問到未能與總統互動是否會失望？鄭說「順其自然就好」。

接著鄭麗文回到中央黨部參加升旗典禮，她會後致詞表示，國民黨懷抱正向，過去的風雨與紛擾，希望轉換全新的心情，不要在內部自己找敵人，停止內鬥，放下仇恨。

鄭麗文說，國民黨、民眾黨日前共同推出「台灣未來帳戶」，希望投資未來，不要投資戰爭，更希望推動更多類似福國利民的政策，所以國會必須能順利運作，國會所通過的政策跟預算，希望政府也能依法行政，讓台灣的民主政治繼續大步邁前，才是全民之福。

鄭麗文表示，希望朝野、兩岸、美中乃至全世界都和解；在新的一年，要以共同的正能量跟善念發下宏願，希望台灣和世界愈來愈好；國民黨也保持同樣的心情，繼續拿出好的執政成績，為民服務，勇於任事，二○二六贏得全面勝利。

這是鄭麗文上任後首次在黨部主持升旗典禮，前總統馬英九、前主席吳伯雄、台北市長蔣萬安等要角卻缺席，她說，黨部今年沒有擴大邀請，大家都是自動自發、熱情來參加，她也只邀請一級主管跟副主席與會。

國民黨前主席洪秀柱期盼，台灣能走出恐懼政治，回到憲法與理性的正軌。

國民黨主席鄭麗文（左）站位較遠，全程與賴清德總統無互動，僅與行政院長卓榮泰（右）有短暫寒暄。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）站位較遠，全程與賴清德總統無互動，僅與行政院長卓榮泰（右）有短暫寒暄。記者潘俊宏／攝影

鄭麗文 韓國瑜 國民黨 馬英九 國歌 朝野 總統府

相關新聞

賴總統新年談話批彈劾案浪費時間 藍白：大罷免才是惡搞

新年伊始，朝野瀰漫濃濃火藥味。對於藍白發動彈劾，賴總統昨表示，在野黨明知彈劾案根本無法在立法院都通過，還在浪費時間，他呼...

反年改修法申請釋憲 卓榮泰：依照結果該怎麼辦就怎麼辦

總統府1日舉行元旦升旗典禮，行政院長卓榮泰參加升旗後，在臉書寫下對今年的願望和允諾。他重申，希望今年中央政府總預算、國防...

總預算案？人民聲請案？憲法法庭 今天可能又有新判決

在野黨立委前年修正憲法訴訟法，規定參與評議大法官人數不得低於十人，宣告違憲大法官不得低於九人，憲法法庭停擺近一年。上月十...

府前升旗 總統與韓國瑜握手、和鄭麗文零互動

民國一一五年元旦升旗典禮昨在總統府前舉行，國民黨主席鄭麗文上任後首次出席。賴清德總統入場時與行政院長卓榮泰、立法院長韓國...

觀察站／朝野和解路迢迢 全民承受苦果

國內政治僵局難解，賴清德總統昨發表新年談話，喊話在野別浪費時間發動彈劾，應開始「辦正事」，藍白隨即反批，大罷免難道不是浪...

綠黨團明再提總預算案、1.25兆軍購 陳培瑜已在議場門口排隊遞案

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，她今晚八時已經抵達立法院議場門口，開始排隊遞案，要讓明天的立法院會可以先處理民進黨團提出...

