快訊

越來越精明？專家喊去年美股散戶大贏 靠2招打敗華爾街「操盤手」

元旦報喜！古巨基時隔5年升格2寶爸 57歲愛妻「圓夢」

新北三重車禍！機車衝撞行人畫面曝光 6旬婦違規過馬路OHCA

聽新聞
0:00 / 0:00

綠黨團明再提總預算案、1.25兆軍購 陳培瑜已在議場門口排隊遞案

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長陳培瑜。聯合報系資料照
民進黨立院黨團書記長陳培瑜。聯合報系資料照

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，她今晚八時已經抵達立法院議場門口，開始排隊遞案，要讓明天的立法院會可以先處理民進黨團提出的報告事項和討論事項。

⭐2025總回顧

陳培瑜指出，民進黨團提案包括行政院版財劃法、115年度中央政府總預算案、1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算條例、被擋了將近800次的立委赴中報備的國安案、在程序委員會已被藍白實質癱瘓的譴責案、譴責中共軍演案及外送員專法等。

陳培瑜說，很遺憾藍白不敢承認在程序委員會阻擋法案，也不願意說明阻擋國防預算的動機，更不肯面對三次惡修財劃法導致總預算無法送審，再加上藍白還有許多逕付二讀，不敢在委員會實質討論，只是無止盡掏空國庫的肉桶法案。

陳培瑜表示，之前已經有數不清的周五院會，變成必須先協商議程，再協商要處理的法案，每一個法案有多少人可以發言表示意見的「無效率院會」。

陳培瑜批評，現在的立法院，歹戲拖棚的藍白惡修法律在先，毫無能力的立法院長韓國瑜只想過水協商在後，再加上藍白聯手持續不斷地在表決前才提出的再修正動議，在院會表決時終究還是變成了實質的法律條文，罪魁禍首正是只搞鬥爭、不顧民生的藍白在野黨。

陳培瑜指出，民進黨團還是要堅持到底，持續要求讓115年度中央政府總預算付委審查，持續支持院版財劃法和1.25兆元防衛韌性條例和預算條例，並且盡速讓赴中報備的法案順利過關。

陳培瑜 藍白 民進黨 立法院 總預算

延伸閱讀

陳水扁以國親當年反軍購為例 喊話藍白「今天不買 明天買不到」

影／紫南宮元旦發錢母 張姓男子為母祈福提前半個月卡位拔頭籌

綠黨團：期盼藍白新年新氣象 別再把立院杯葛當成政績

連江縣跨年晚會 千人不畏寒風排隊拚抽機車

相關新聞

反年改修法申請釋憲 卓榮泰：依照結果該怎麼辦就怎麼辦

總統府1日舉行元旦升旗典禮，行政院長卓榮泰參加升旗後，在臉書寫下對今年的願望和允諾。他重申，希望今年中央政府總預算、國防...

綠黨團明再提總預算案、1.25兆軍購 陳培瑜已在議場門口排隊遞案

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，她今晚八時已經抵達立法院議場門口，開始排隊遞案，要讓明天的立法院會可以先處理民進黨團提出...

賴總統指彈劾浪費時間要立院辦正事 藍營：給賴政府自清反省機會

賴清德總統今於元旦談話後受訪表示，彈劾案是浪費時間，立法院該辦正事了。國民黨立法院黨團批評，發動彈劾是給賴政府自清反省的...

賴總統批彈劾浪費時間 民眾黨反酸：不副署、覆議、釋憲是做正事？

賴清德總統今談話後受訪表示，批評藍白提彈劾是浪費時間，立法院該辦正事了。對此，民眾黨回應，立院依法審查預算、監督行政權、...

賴總統嗆彈劾浪費時間 在野反批大罷免不浪費時間？

•藍白對總統賴清德啟動彈劾案，1月21日、22日將由立法院全院委員會召開審查會，邀被彈劾人說明並進行詢問。賴清德總統今天發表新年談話，媒體詢問，在野提出彈劾是否將赴立院說明。賴總統未正面答覆是否赴立院說明，但他強調，國民黨及民眾黨立委席次，沒有達到三分之二的多數，對總統的彈劾根本連在立法院都無法通過，根本是浪費時間，呼籲藍白應把寶貴時間用來審查中央政府總預算及國防特別預算條例。對此在野黨立委則反批「賴總統過去挺大罷免是不是浪費時間？」

藍白邀賴總統赴立院報告 林國漳：如果知道故意羞辱，要去嗎？

民進黨宜蘭縣長參選人、律師林國漳接受周玉蒄訪問，對於憲法法庭宣告藍白版的「憲法訴訟法」修法違憲，認為符合目前民主機制、權...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。