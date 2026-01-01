綠黨團明再提總預算案、1.25兆軍購 陳培瑜已在議場門口排隊遞案

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，她今晚八時已經抵達立法院議場門口，開始排隊遞案，要讓明天的立法院會可以先處理民進黨團提出的報告事項和討論事項。

陳培瑜指出，民進黨團提案包括行政院版財劃法、115年度中央政府總預算案、1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算條例、被擋了將近800次的立委赴中報備的國安案、在程序委員會已被藍白實質癱瘓的譴責案、譴責中共軍演案及外送員專法等。

陳培瑜說，很遺憾藍白不敢承認在程序委員會阻擋法案，也不願意說明阻擋國防預算的動機，更不肯面對三次惡修財劃法導致總預算無法送審，再加上藍白還有許多逕付二讀，不敢在委員會實質討論，只是無止盡掏空國庫的肉桶法案。

陳培瑜表示，之前已經有數不清的周五院會，變成必須先協商議程，再協商要處理的法案，每一個法案有多少人可以發言表示意見的「無效率院會」。

陳培瑜批評，現在的立法院，歹戲拖棚的藍白惡修法律在先，毫無能力的立法院長韓國瑜只想過水協商在後，再加上藍白聯手持續不斷地在表決前才提出的再修正動議，在院會表決時終究還是變成了實質的法律條文，罪魁禍首正是只搞鬥爭、不顧民生的藍白在野黨。

陳培瑜指出，民進黨團還是要堅持到底，持續要求讓115年度中央政府總預算付委審查，持續支持院版財劃法和1.25兆元防衛韌性條例和預算條例，並且盡速讓赴中報備的法案順利過關。