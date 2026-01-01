快訊

獨／去年突退群…寶傑離開「關鍵」一年將回鍋 談定3月進財經台

元旦驚喜！蔡依林大巨蛋Day3開唱心情極佳 嗨喊「有加場動力」

賴總統親口說「為嘉義縣長選舉準備」？民進黨不認 黃榮利說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統指彈劾浪費時間要立院辦正事 藍營：給賴政府自清反省機會

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團。聯合報系資料照
國民黨立法院黨團。聯合報系資料照

賴清德總統今於元旦談話後受訪表示，彈劾案是浪費時間，立法院該辦正事了。國民黨立法院黨團批評，發動彈劾是給賴政府自清反省的機會，如此言論等於為卓內閣及「綠色大法官」的毀憲亂政背書，趕快國情報告並針對彈劾案答辯，才是賴總統新的一年最該做的事。

⭐2025總回顧

國民黨團指出，2026年中華民國國泰民安、兩岸和平，是國人新年最希望實現的心願，而不論是兩岸和平或是朝野和解，啟動的鑰匙都在賴總統手上，希望賴政府回頭是岸，依法編足該編的預算、撤回該撤的法案及釋憲案，展現兩岸善意互動的誠意，拿出國家領導人該有的高度，否則必須負起衝突、停滯、對立的全責。

國民黨團表示，立法院在2025年通過財劃法、軍人加薪、警消人員退休福利、憲訴法等福國利民法案，然而賴總統領導橫跨行政、司法、考試、監察四權的政府，違憲拒編相關預算，還違憲違法啟動憲法法庭做宣判，更以不副署、不公告三讀法律，摧毀憲法、架空國會，實質邁向獨裁。當人民終結大惡罷，國會依最新民意提彈劾，賴總統就該負責向全民報告；國會此舉也是監督及匡正總統及政府毀憲亂政作為。

國民黨團批評，發動彈劾是給賴政府自清反省的機會，賴總統卻以浪費時間回應人民的憤怒，代表著賴總統對卓內閣、綠色大法官的毀憲亂政、國防部層出不窮的貪贓枉法、政府縱容詐騙猖獗徹徹底底的背書。當人民對獨裁者失去耐心，人民會有更實際的作為來維護憲政及民主。

國民黨團提到，針對行政院所提社維法、兩岸條例的修法，這是標準的管制言論、限縮人身自由的獨裁修法，國民黨團不可能同意，也絕不會縱容，依據立法院議事程序，國民黨團該怎麼做，就會怎麼做。

國民黨團提醒賴總統，朝野和解不能只是口號，放下固執的成見及意識形態，遵守中華民國憲法，追加行政院違法缺編、漏編的預算，且在不設前提下，依「中華民國憲法」到立法院國情報告，並針對彈劾案赴立法院答辯，才是尊重憲法、守法的總統在新年最該做的事。

賴清德總統發表元旦談話並受訪。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統發表元旦談話並受訪。記者潘俊宏／攝影

國民黨 賴清德 憲法 彈劾案

延伸閱讀

總統府元旦開放參觀 賴總統親發紅包袋與限定版乖乖

林國漳：我若選上當公務員靠山 不必再瞻前顧後

賴總統批彈劾浪費時間 民眾黨反酸：不副署、覆議、釋憲是做正事？

藍白邀賴總統赴立院報告 林國漳：如果知道故意羞辱，要去嗎？

相關新聞

反年改修法申請釋憲 卓榮泰：依照結果該怎麼辦就怎麼辦

總統府1日舉行元旦升旗典禮，行政院長卓榮泰參加升旗後，在臉書寫下對今年的願望和允諾。他重申，希望今年中央政府總預算、國防...

賴總統指彈劾浪費時間要立院辦正事 藍營：給賴政府自清反省機會

賴清德總統今於元旦談話後受訪表示，彈劾案是浪費時間，立法院該辦正事了。國民黨立法院黨團批評，發動彈劾是給賴政府自清反省的...

賴總統批彈劾浪費時間 民眾黨反酸：不副署、覆議、釋憲是做正事？

賴清德總統今談話後受訪表示，批評藍白提彈劾是浪費時間，立法院該辦正事了。對此，民眾黨回應，立院依法審查預算、監督行政權、...

賴總統嗆彈劾浪費時間 在野反批大罷免不浪費時間？

•藍白對總統賴清德啟動彈劾案，1月21日、22日將由立法院全院委員會召開審查會，邀被彈劾人說明並進行詢問。賴清德總統今天發表新年談話，媒體詢問，在野提出彈劾是否將赴立院說明。賴總統未正面答覆是否赴立院說明，但他強調，國民黨及民眾黨立委席次，沒有達到三分之二的多數，對總統的彈劾根本連在立法院都無法通過，根本是浪費時間，呼籲藍白應把寶貴時間用來審查中央政府總預算及國防特別預算條例。對此在野黨立委則反批「賴總統過去挺大罷免是不是浪費時間？」

藍白邀賴總統赴立院報告 林國漳：如果知道故意羞辱，要去嗎？

民進黨宜蘭縣長參選人、律師林國漳接受周玉蒄訪問，對於憲法法庭宣告藍白版的「憲法訴訟法」修法違憲，認為符合目前民主機制、權...

賴總統批藍白提彈劾浪費時間 王鴻薇：挺大罷免是不是浪費時間？

賴清德總統今於元旦談話後受訪表示，彈劾案是浪費時間，立法院該辦正事了。國民黨立委王鴻薇批評，那賴總統過去挺大罷免是不是浪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。