反年改修法申請釋憲 卓榮泰：依照結果該怎麼辦就怎麼辦

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰2026元旦清早參加總統府升旗典禮。圖／卓榮泰臉書

總統府1日舉行元旦升旗典禮，行政院卓榮泰參加升旗後，在臉書寫下對今年的願望和允諾。他重申，希望今年中央政府總預算、國防特別預算，立法院能儘速付委審議。至於軍警加薪、反年改修法，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦。

卓榮泰表示，2026第一道曙光，迎接全新的力量。清晨，前往總統府元旦升旗典禮的車上，他心中不停的禱念。感謝國軍官兵、海巡弟兄姊妹的守護，中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，「民主、和平、繁榮」將永遠與國人同在。

卓榮泰提到，新年的曙光，衷心的願望：今年中央政府總預算、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算、行政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議；中選會新人事案，請立法院儘速行使同意權。藉此展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。

至於年後的政局，卓榮泰允諾，有關軍人待遇條例、警察人員人事條例、公教人員退休相關法律，憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦。

卓榮泰也說，老農年金等福利津貼、兒少未來教育發展帳戶，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見。只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

「有願望、有允諾，更有拜託」，卓榮泰說，希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。新的一年，新的合作、全速前進，祝福中華民國台灣2,350萬國人榮耀、自信、國富、民安！

卓榮泰 立法院 總統府 行政院

