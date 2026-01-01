賴總統批彈劾浪費時間 民眾黨反酸：不副署、覆議、釋憲是做正事？

賴清德總統今談話後受訪表示，批評藍白提彈劾是浪費時間，立法院該辦正事了。對此，民眾黨回應，立院依法審查預算、監督行政權、提總統彈劾，每一項都是憲法賦予的權力與責任，反酸執政黨不副署、不公布、不執行、行政院長卓榮泰8度覆議失敗，又要聲請釋憲是在做正事？請問賴清德憲法是不是只有用得順手的時候才算數？

賴總統今天發表新年談話，媒體詢問，在野提出彈劾是否將赴立院說明。賴總統未正面答覆但強調，國民黨及民眾黨立委席次，沒有達到三分之二多數，對總統的彈劾根本連在立法院都無法通過，是浪費時間，呼籲藍白應把寶貴時間用來審查中央政府總預算及國防特別預算條例。

對此，民眾黨說，本來還期待賴總統至少在元旦願意釋出善意、修補社會裂痕，但裝睡的人叫不醒，賴總統依然只把自己當成民進黨支持者的總統、而非全台灣人民的總統，在2026元旦文告及媒體聯訪中，持續汙名化在野黨的依法監督，繼續恣意踐踏、胡亂超譯憲法，民眾黨表達最嚴正的抗議。

民眾黨說，在民主國家總統可以選擇不公布、不執行三讀通過的法案，把本該獨立運作的司法機關拿來當打擊政敵的工具，在野黨為了捍衛民主、自由、法治，依照憲政體制對總統提出彈劾，賴清德不僅不自省，竟還稱「在野黨是在浪費時間」，這不只是權力的傲慢，更是在宣告賴總統的意志已經凌駕於憲法，不只是對民意的羞辱，更是對憲政制度踐踏。

民眾黨指出，立院依法審查預算、監督行政權、提總統彈劾，每一項都是憲法白紙黑字賦予的權力與責任，反酸執政黨不副署、不公布、不執行、行政院長卓榮泰8度覆議失敗，又要聲請釋憲是在做正事？惡搞台灣社會整整一整年推動大惡罷是在團結人民？

民眾黨說，真正讓國家內耗的，從來不是監督，而是執政者拒絕被監督，拒絕面對民意，請問賴清德憲法是不是只有用得順手的時候才算數？在野黨依法提出彈劾是憲政秩序的一部分，真正讓國家制度空轉、社會撕裂，浪費台灣人民時間的是賴清德。上國防預算要花去哪交代不清、軍購到貨一問三不知、保障軍警消權益的預算至今不依法編列、讓憲法法庭淪為政治背書工具、對國會監督動輒扣帽子、抹紅抹黑。