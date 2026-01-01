快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

賴總統批彈劾浪費時間 民眾黨反酸：不副署、覆議、釋憲是做正事？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
賴清德總統今天發表元旦談話並受訪。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天發表元旦談話並受訪。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統今談話後受訪表示，批評藍白提彈劾是浪費時間，立法院該辦正事了。對此，民眾黨回應，立院依法審查預算、監督行政權、提總統彈劾，每一項都是憲法賦予的權力與責任，反酸執政黨不副署、不公布、不執行、行政院長卓榮泰8度覆議失敗，又要聲請釋憲是在做正事？請問賴清德憲法是不是只有用得順手的時候才算數？

⭐2025總回顧

賴總統今天發表新年談話，媒體詢問，在野提出彈劾是否將赴立院說明。賴總統未正面答覆但強調，國民黨及民眾黨立委席次，沒有達到三分之二多數，對總統的彈劾根本連在立法院都無法通過，是浪費時間，呼籲藍白應把寶貴時間用來審查中央政府總預算及國防特別預算條例。

對此，民眾黨說，本來還期待賴總統至少在元旦願意釋出善意、修補社會裂痕，但裝睡的人叫不醒，賴總統依然只把自己當成民進黨支持者的總統、而非全台灣人民的總統，在2026元旦文告及媒體聯訪中，持續汙名化在野黨的依法監督，繼續恣意踐踏、胡亂超譯憲法，民眾黨表達最嚴正的抗議。

民眾黨說，在民主國家總統可以選擇不公布、不執行三讀通過的法案，把本該獨立運作的司法機關拿來當打擊政敵的工具，在野黨為了捍衛民主、自由、法治，依照憲政體制對總統提出彈劾，賴清德不僅不自省，竟還稱「在野黨是在浪費時間」，這不只是權力的傲慢，更是在宣告賴總統的意志已經凌駕於憲法，不只是對民意的羞辱，更是對憲政制度踐踏。

民眾黨指出，立院依法審查預算、監督行政權、提總統彈劾，每一項都是憲法白紙黑字賦予的權力與責任，反酸執政黨不副署、不公布、不執行、行政院長卓榮泰8度覆議失敗，又要聲請釋憲是在做正事？惡搞台灣社會整整一整年推動大惡罷是在團結人民？

民眾黨說，真正讓國家內耗的，從來不是監督，而是執政者拒絕被監督，拒絕面對民意，請問賴清德憲法是不是只有用得順手的時候才算數？在野黨依法提出彈劾是憲政秩序的一部分，真正讓國家制度空轉、社會撕裂，浪費台灣人民時間的是賴清德。上國防預算要花去哪交代不清、軍購到貨一問三不知、保障軍警消權益的預算至今不依法編列、讓憲法法庭淪為政治背書工具、對國會監督動輒扣帽子、抹紅抹黑。

憲法法庭 民眾黨 賴清德 彈劾案

延伸閱讀

賴總統發表「韌性之島 希望之光」元旦談話 陸國台辦回應了

藍白邀賴清德赴立院報告 林國漳：如果知道故意羞辱，要去嗎？

賴總統批藍白提彈劾浪費時間 王鴻薇：挺大罷免是不是浪費時間？

列民進黨執政5大問題 民眾黨批賴總統：熱衷國家內部製造敵人

相關新聞

列民進黨執政5大問題 民眾黨批賴總統：熱衷國家內部製造敵人

今日是2026年元旦，民眾黨發文點出民進黨執政5大問題，並批評賴清德總統對國內外這麼多的問題，大多置若罔聞，反而熱衷於在...

賴總統批彈劾浪費時間 民眾黨反酸：不副署、覆議、釋憲是做正事？

賴清德總統今談話後受訪表示，批評藍白提彈劾是浪費時間，立法院該辦正事了。對此，民眾黨回應，立院依法審查預算、監督行政權、...

賴總統嗆彈劾浪費時間 在野反批大罷免不浪費時間？

•藍白對總統賴清德啟動彈劾案，1月21日、22日將由立法院全院委員會召開審查會，邀被彈劾人說明並進行詢問。賴清德總統今天發表新年談話，媒體詢問，在野提出彈劾是否將赴立院說明。賴總統未正面答覆是否赴立院說明，但他強調，國民黨及民眾黨立委席次，沒有達到三分之二的多數，對總統的彈劾根本連在立法院都無法通過，根本是浪費時間，呼籲藍白應把寶貴時間用來審查中央政府總預算及國防特別預算條例。對此在野黨立委則反批「賴總統過去挺大罷免是不是浪費時間？」

藍白邀賴總統赴立院報告 林國漳：如果知道故意羞辱，要去嗎？

民進黨宜蘭縣長參選人、律師林國漳接受周玉蒄訪問，對於憲法法庭宣告藍白版的「憲法訴訟法」修法違憲，認為符合目前民主機制、權...

賴總統批藍白提彈劾浪費時間 王鴻薇：挺大罷免是不是浪費時間？

賴清德總統今於元旦談話後受訪表示，彈劾案是浪費時間，立法院該辦正事了。國民黨立委王鴻薇批評，那賴總統過去挺大罷免是不是浪...

賴總統稱彈劾浪費時間 黃國昌：先為浪費時間的大罷免道歉

賴清德總統今天元旦受訪談到藍白啟動的總統彈劾案指出，人數未達到三分之二多數，連在立法院都無法通過，根本是浪費時間。民眾黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。