藍白邀賴清德赴立院報告 林國漳：如果知道故意羞辱，要去嗎？

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長參選人、律師林國漳接受周玉蒄訪問，對於憲法法庭宣告藍白版的「憲法訴訟法」修法違憲，認為符合目前民主機制、權力分立精神，「是不簡單的判決」；也認為，藍白邀總統賴清德到立法院報告，可預見有些立委就是要羞辱總統而已，不一定要去。

⭐2025總回顧

林國漳今天接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」主持人周玉蒄專訪，對於憲法法庭上月公布「114年憲判字第1號判決」，宣告藍白版的「憲法訴訟法」修法違憲表示看治。

他認為，憲訴法屬於「法律」位階，上面還有「憲法」位階；憲訴法修法規定須10位以上大法官參與評議、9位以上同意才能宣告法律違憲，但總統兩次提名大法官人選，都在立法院被藍白兩兩黨阻撓，憲法法庭只剩8位大法官，以現行規定根本無法開會。

林國漳說，憲法精神應該是權力分立、互相監督制衡，現在看起來好像「立法權最大」，變成反而是立法院可以訂出可能會違憲的法律，但沒有機制可以審查，這時候若拘束在憲訴法規定，根本無法開會。

他肯定5位大法官做出憲訴法修法違憲是不簡單的判決，至於其他3位大法官有不同意見，是受到憲訴法的窠臼，應從憲法精神來看。

周玉蒄也問到藍白發動彈劾賴清德總統，要求到立法院國情報告並接受詢問。林國漳說，很多人看到總統要被彈劾，但民眾可能不知道以現在立法院的各政黨組成，彈劾案應該是不會過。

他說，憲法增修條文沒有規定總統到立法院需要一問一答，就單純是國事報告，也沒強制一定要去，可以書面答辯就好。他認為，從政治層面可以預見，總統到立院，有些委員就是想羞辱總統，賴總統有自己的考量，但就他的立場，「如果知道是故意羞辱，要去嗎？」

憲法法庭 大法官 立法院

