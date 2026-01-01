快訊

收編朋友家的可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網笑：難得同意飼主一次

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

影／紫南宮元旦發錢母 張姓男子為母祈福提前半個月卡位拔頭籌

賴總統批藍白提彈劾浪費時間 王鴻薇：挺大罷免是不是浪費時間？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
賴清德總統發表元旦談話並受訪。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統發表元旦談話並受訪。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統今於元旦談話後受訪表示，彈劾案是浪費時間，立法院該辦正事了。國民黨立委王鴻薇批評，那賴總統過去挺大罷免是不是浪費時間？且總統府先前明明說會尊重憲政程序；賴總統與其有時間罵在野黨，不如提出有尊重在野意見的大法官人選，讓憲法法庭達開會門檻。

⭐2025總回顧

在野對賴清德總統啟動彈劾案，賴清德總統今天未正面答覆是否赴立院說明，但他強調，國民黨及民眾黨立委席次，沒有達到三分之二的多數，對總統的彈劾根本連在立法院都無法通過，根本是浪費時間，呼籲藍白應把寶貴時間用來審查中央政府總預算及國防特別預算條例。

王鴻薇批評，果不其然，完全沒有讓大家意外，賴總統在元旦第一天就開始罵在野黨，那過去賴總統挺大罷免是不是浪費時間？且總統府曾說會尊重憲政程序，而在野黨正是依程序啟動，還被如此批評，證明賴總統嘴巴一套、心裡一套。

王鴻薇還批，賴總統還放假訊息，說許多福國利民政策被在野黨杯葛，但卻指不出具體法案，反而是在野黨推動普發現金、還假於民、加重兒虐刑責。另外，在野黨還推動「外送員專法」，結果行政院只是表達願意支持，卻沒有提版本，所以賴總統都在胡說八道，說來說去就是要罵在野黨，要通過預算給他。

另外，有關行政院長卓榮泰新年允諾「停砍公教年金依釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦」。王鴻薇抨擊，卓榮泰是得了便宜還賣乖，憲法法庭都違法開會、違法判決了，還好意思說；賴總統有時間罵在野黨，不如提出有尊重在野意見的大法官人選，讓憲法法庭可以合法正常開會。

國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

憲法法庭 王鴻薇 賴清德

延伸閱讀

賴總統提2026「加薪減稅」全面布局 卓榮泰喊話行政立法合作

傳羅唯仁遭搜出大量台積電機密 王鴻薇：工研院應拔其院士資格

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

台灣再被點名詐騙據點 王鴻薇：行政院不要鴕鳥心態

相關新聞

列民進黨執政5大問題 民眾黨批賴總統：熱衷國家內部製造敵人

今日是2026年元旦，民眾黨發文點出民進黨執政5大問題，並批評賴清德總統對國內外這麼多的問題，大多置若罔聞，反而熱衷於在...

卓榮泰新年允諾：停砍公教年金依釋憲結果 該怎麼辦就怎麼辦

今天是2026元旦，行政院長卓榮泰一早參加完總統府前升旗後，在臉書寫下對今年的願望、允諾及拜託。願望部分，卓榮泰希望立院...

藍白邀賴清德赴立院報告 林國漳：如果知道故意羞辱，要去嗎？

民進黨宜蘭縣長參選人、律師林國漳接受周玉蒄訪問，對於憲法法庭宣告藍白版的「憲法訴訟法」修法違憲，認為符合目前民主機制、權...

賴總統批藍白提彈劾浪費時間 王鴻薇：挺大罷免是不是浪費時間？

賴清德總統今於元旦談話後受訪表示，彈劾案是浪費時間，立法院該辦正事了。國民黨立委王鴻薇批評，那賴總統過去挺大罷免是不是浪...

賴總統稱彈劾浪費時間 黃國昌：先為浪費時間的大罷免道歉

賴清德總統今天元旦受訪談到藍白啟動的總統彈劾案指出，人數未達到三分之二多數，連在立法院都無法通過，根本是浪費時間。民眾黨...

賴清德新年盼朝野合作 侯友宜：做絕對比說好

2026年元旦，賴清德總統今天元旦談話希望「朝野合作」，新北市長侯友宜今天參加新北元旦升旗典禮受訪表示，面對社會挑戰，人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。