賴總統批藍白提彈劾浪費時間 王鴻薇：挺大罷免是不是浪費時間？

賴清德總統今於元旦談話後受訪表示，彈劾案是浪費時間，立法院該辦正事了。國民黨立委王鴻薇批評，那賴總統過去挺大罷免是不是浪費時間？且總統府先前明明說會尊重憲政程序；賴總統與其有時間罵在野黨，不如提出有尊重在野意見的大法官人選，讓憲法法庭達開會門檻。

在野對賴清德總統啟動彈劾案，賴清德總統今天未正面答覆是否赴立院說明，但他強調，國民黨及民眾黨立委席次，沒有達到三分之二的多數，對總統的彈劾根本連在立法院都無法通過，根本是浪費時間，呼籲藍白應把寶貴時間用來審查中央政府總預算及國防特別預算條例。

王鴻薇批評，果不其然，完全沒有讓大家意外，賴總統在元旦第一天就開始罵在野黨，那過去賴總統挺大罷免是不是浪費時間？且總統府曾說會尊重憲政程序，而在野黨正是依程序啟動，還被如此批評，證明賴總統嘴巴一套、心裡一套。

王鴻薇還批，賴總統還放假訊息，說許多福國利民政策被在野黨杯葛，但卻指不出具體法案，反而是在野黨推動普發現金、還假於民、加重兒虐刑責。另外，在野黨還推動「外送員專法」，結果行政院只是表達願意支持，卻沒有提版本，所以賴總統都在胡說八道，說來說去就是要罵在野黨，要通過預算給他。