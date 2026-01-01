賴總統稱彈劾浪費時間 黃國昌：先為浪費時間的大罷免道歉

賴清德總統今天元旦受訪談到藍白啟動的總統彈劾案指出，人數未達到三分之二多數，連在立法院都無法通過，根本是浪費時間。民眾黨主席黃國昌今天表示，當初賴的民主前輩前主席蘇貞昌2013發動彈劾民進黨連二分之一都不到，如果要談浪費時間，賴清德2025年浪費台灣人一整年時間搞32比0的大罷免，要不要為撕裂台灣社會道歉？

黃國昌說，賴清德總統可能忘記他的民主前輩蘇貞昌說過，當總統毀憲亂政的時候，國會該做的事情就是發動彈劾程序，2013年蘇貞昌講的話，到現在賴清德全部都忘得乾乾淨淨的。

黃國昌說，當初民進黨在蘇貞昌主席帶領下，針對毀憲、亂政的行為要發動彈劾程序，那時民進黨不要說三分之二，連二分之一都不到，所以現在賴總統是連中華民國憲法基本上的憲政精神全部都忘記了嗎？

黃國昌說，如果賴清德要談浪費時間，請賴清德好好的回覆國人，在2025年浪費台灣人一整年的時間搞大罷免，最後搞到32比0的請問是哪個政黨，連柯建銘都坦白講整個大罷免從頭到尾在背後指揮的就是賴清德，「賴清德總統要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免跟台灣人民道歉？」