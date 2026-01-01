列民進黨執政5大問題 民眾黨批賴總統：熱衷國家內部製造敵人

今日是2026年元旦，民眾黨發文點出民進黨執政5大問題，並批評賴清德總統對國內外這麼多的問題，大多置若罔聞，反而熱衷於在國家內部製造敵人、標籤異己、分裂社會，將「愛台灣」簡化為政治鬥爭的工具。

民眾黨指出，回顧2025年，不論是國際或國內，都處在強烈不安之中。國際上，關稅戰掀起的波瀾固不待言，原本眾期待的俄烏、以哈停火，談了大半年，仍未能畫上休止符。美國對委內瑞拉的毒品宣戰，還增添了新戰火。泰柬之間軍事對峙，總算沒有擴大成更嚴重的衝突。

民眾黨說，國內方面，台灣也很熱鬧。去年元旦賴清德總統在新年談話中宣示，要「以民主厚植國力，迎向世界新局」 然而一年過去，國力是否厚植，社會自有公評；可以確定的是，在國際局勢日益動盪之際，台灣所承受的內外壓力不減反增，內部對立亦未見緩和。多項民生與經濟數據更清楚顯示，台灣正面臨許多長期累積、卻始終未被正面處理的結構性危機。

民眾黨表示，民進黨執政5大問題包括出生人數創新低、貧富差距擴大、青年成家最困難、能源政策失誤、憲法成為玩物。作為負責任的第三大黨，民眾黨這一年來，固然為爭取前主席柯文哲的清清白白，向司法不公提出抗議之外，為了國家社會的長治久安，也提出了各項改革的努力，與國民黨聯手推動「台灣未來帳戶」、提案恢復4天國定假日、推動「核三延役」公投，為維護憲法尊嚴對總統提出彈劾案等。

民眾黨說，可惜儘管台灣面臨內外這麼多的問題，賴清德總統卻大多置若罔聞，反而熱衷於在國家內部製造敵人、標籤異己、分裂社會，將「愛台灣」簡化為政治鬥爭的工具。尤其，當執政黨一再以對立取代治理、以撕裂掩飾無能，在野政黨有責任撐起這個國家，守住民主與未來。

民眾黨指出，2025年或許是被執政黨撕裂的一年；但2026年將是屬於「團結與合作」的一年。民眾黨將秉持「四個最」的承諾用最大的誠意、用最好的方式，研擬出最適合台灣的政策，組成最強的改革團隊。在民主與民生經濟前景晦暗不明的時刻，選擇集結所有良善而理性的力量，為台灣點一盞燈，照亮前行的方向。

