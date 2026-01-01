嗆藍白彈劾沒到三分之二多數…賴總統：浪費時間 該辦正事了

藍白對總統賴清德啟動彈劾案，1月21日、22日將由立法院全院委員會召開審查會，邀被彈劾人說明並進行詢問。賴清德總統今天未正面答覆是否赴立院說明，但他強調，國民黨及民眾黨立委席次，沒有達到三分之二的多數，對總統的彈劾根本連在立法院都無法通過，根本是浪費時間，呼籲藍白應把寶貴時間用來審查中央政府總預算及國防特別預算條例。

國民黨、民眾黨立委對賴總統提出彈劾，根據時程，1月21日、22日將由立法院全院委員會召開審查會，邀被彈劾人說明並進行詢問，5月召開第2次審查會，之後於5月19日進行彈劾案投票。

賴總統今天發表新年談話，媒體詢問，在野提出彈劾是否將赴立院說明。賴總統說，社會應該會很感慨，行政院已在去年8月底就將總預算案送到立院，三、四個月時間，立法院都不審。審查總預算本來就是立法院的憲政責任與權力，結果總預算不審、國防特別預算條例也不審，盡排一些涉及違憲違法的法案，現在又要推出對總統的彈劾，這絕非國家社會及人民之福，相信人民會有公道的評判。

賴總統強調，立法院有屬於立法院的憲政職權，但面對國內外挑戰，特別是中國對台併吞壓力日日增強，在此狀況下，立法院應該要思考，人民付託立法院各個委員的責任，「是不是應該要開始辦一些正事了，審總預算、審國防預算，就不要再做這些事了（指彈劾）」。

賴總統說，他當過國大代表與立委，社會也很清楚，我們的憲政設計，對總統的咎責有兩種，罷免與彈劾，對總統的罷免是追究政治責任，對總統彈劾是追究法律責任。這也是為何憲法設計，罷免立院提案後，要經過人民公投，因為追究的是政治責任；彈劾是追究法律責任，因此立法院提案通過後，是送交司法院憲法法庭裁判。

賴總統強調，他去年上任到現在，不貪不取，沒有任何違法，「這個時候對總統提出彈劾，目的何在」，特別是在不審總預算、國防特別預算的情況下，對總統提出彈劾，對人民如何交代，「我個人毀譽不重要，國家生存發展、人民的生活照顧才重要。」

賴總統說，「如果一定要對我提出彈劾，至少吧，正事也應該要做」，牽涉到國家生存發展的國防特別預算，攸關人民生活的總預算要排入審查。

賴總統說，更何況根據憲政設計及立法院職權行使法規定，國民黨、民眾黨固然在立院過半，但沒有達到三分之二的多數，對總統的彈劾根本連在立法院都無法通過，為何要把寶貴的立法院時間用在這裡？「你明知道沒有三分之二多數，還要提案，浪費時間，不把立法院寶貴時間拿來審總預算、審國防特別預算，審查國家經濟發展有益的法案，卻把時間浪費在這裡」，希望在野黨能夠清楚跟社會大眾說明。