卓榮泰新年允諾：停砍公教年金依釋憲結果 該怎麼辦就怎麼辦

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰一早參加完總統府前升旗後，在臉書寫下對今年的願望、允諾及拜託。針對退休公教相關法律，卓榮泰說，依照恢復運作的憲法法庭釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦。 圖取自卓榮泰臉書
行政院長卓榮泰一早參加完總統府前升旗後，在臉書寫下對今年的願望、允諾及拜託。針對退休公教相關法律，卓榮泰說，依照恢復運作的憲法法庭釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦。 圖取自卓榮泰臉書

今天是2026元旦，行政院卓榮泰一早參加完總統府前升旗後，在臉書寫下對今年的願望、允諾及拜託。願望部分，卓榮泰希望立院能儘速處理總預算、國防特別預算、政院版財劃法及中選會人事案；允諾部分中特別提及退休公教相關法律，依照恢復運作的憲法法庭釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦；卓榮泰也拜託國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，為國家而團結。

卓榮泰說，清晨，前往總統府元旦升旗典禮的車上，心中不停的禱念。首先，感謝國軍官兵、海巡弟兄姊妹的守護，中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，「民主、和平、繁榮」將永遠與國人同在。

卓榮泰也表示，新年的曙光，衷心的願望，今年中央政府總預算、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及、政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議，中選會新人事案，也請立法院儘速行使同意權；卓榮泰希望藉此展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。

對於年後的政局，卓榮泰也提出負責的允諾，包含軍人待遇條例、警察人員人事條例，至於公教人員退休相關法律，憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦，另外，老農年金等福利津貼、兒少未來教育發展帳戶，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

卓榮泰也拜託，會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。希望新的一年、新的合作、全速前進，祝中華民國台灣2350萬國人，榮耀、自信、國富、民安。

