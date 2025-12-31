快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

舉辦元旦升旗 4醫事團體獨缺藥師

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

今天元旦升旗以「健康台灣，團結守護」為主題，活動由四大醫事團體舉辦，分別是醫師、中醫師、牙醫師和護理師公會全聯會，獨缺「藥師」。外傳與藥師公會全聯會新任理事長林憶君為民眾黨不分區立委有關。林憶君表示，不清楚總統府決策原因，但醫業不同職類間本就相互合作，漏掉藥師不合理。

對於獨缺藥師，林憶君低調表示，不清楚總統府如此決策的原因，「醫療體系專業合作，守護全民健康，藥師樂意參與，別把藥師屏除在外」。

