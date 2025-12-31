聽新聞
停砍公教年金 政院聲請釋憲
國民黨立院黨團昨天針對攸關回復救國團財產的「黨產條例」修正草案與國軍老舊眷村改建條例修正草案召開朝野協商，兩案都無共識，送交院會處理。其中，黨產條例是在上月二日於院會抽出逕付二讀，最快一月二日可以三讀闖關。
民進黨團幹事長鍾佳濱質疑，依國民黨團版的黨產條例修正草案，即人事、財務及業務三項都受政黨控制才算附隨組織，不僅擁有十六億元資產的救國團被搶救，擁有三百八十多億元資產的婦聯會也會被解套。民進黨團書記長陳培瑜批評，沒想到國民黨送給台灣人的跨年賀禮竟是「侵吞人民四百億元」。
此外，立法院會日前三讀通過停砍公教年金的修法，行政院長卓榮泰定調副署後聲請釋憲，行政院已於昨天前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。
行政院發言人李慧芝表示，在憲法法庭作出判決前，會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。
