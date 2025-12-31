鄭麗文伸橄欖枝 盼朝野和解、兩岸和平

快訊

聯合報／ 記者周佑政鄭媁黃婉婷唐筱恬林銘翰／台北報導
國民黨主席鄭麗文（左）昨天表示，國民黨是一個效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗，捍衛中華民國憲法為己任的政黨，今天元旦，會到總統府前參加升旗典禮。記者曾學仁／攝影
今天是二○二六年元旦，賴清德總統上午將在總統府發表新年談話，並與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等今早都將出席總統府前升旗典禮，與過去較為不同的是，國民黨主席鄭麗文也將參加。鄭麗文昨在國民黨中常會表示，去年歷經大罷免、兩次共軍圍台軍演，在新的一年希望迎來新氣象、新未來。去年代表字是「罷」，台灣內部風風雨雨，歷經最撕裂、最仇恨、最對立的一年；新的一年希望代表字是「和」，和氣、和解、和平，台灣社會不要有暴戾之氣。

鄭麗文說，國民黨是一個效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗、捍衛中華民國憲法為己任的政黨；中華民國的元旦，她會到總統府參加升旗典禮，因為國民黨永遠捍衛中華民國憲法。她強調，期待新的一年，朝野和解、兩岸和解。

鄭麗文說，現在嚴重的憲政僵局絕非國家之福，台灣必須朝野和解，「我們需要團結的台灣，隨時開始伸出橄欖枝，國民黨都張開雙臂歡迎」，國民黨真心希望朝野和解，化解憲政僵局，讓台灣能運轉，讓真正福國利民的政策、預算可以推行；同時，兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張、兵凶戰危。她甚至希望美中也能和解，否則關稅戰雖然好像暫緩，但未來前景，大家仍人心惶惶，傳統產業叫苦連天，勞工、台灣農業未來又在哪裡。

鄭麗文說，和解帶來的是和平，台海和平是全世界都共同重視關注，兩岸應該共同負起責任，維繫兩岸和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話交流，進行和解，締造和平。

總統府前元旦升旗典禮，依往例都會邀五院院長及在野黨領袖參與。二○○四年，國民黨時任黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜一同率支持者參加總統府前升旗活動；二○○七年，當時國民黨主席馬英九也曾參加總統府前升旗。但連戰、馬英九都僅在管制區外與民眾一同升旗。國民黨在野時，多半自辦元旦升旗活動，鄭麗文是國民黨在野時期，第三位參加總統府前元旦升旗的黨主席。民眾黨主席黃國昌則是參加新北市升旗活動。

賴總統昨在臉書表示，不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照3.0 」、「AI新十大建設」等重大政策，透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更加均衡、完善。他說，目前立法院仍未通過二○二六年度中央政府總預算，「我們也期待立法院能盡速完成審查」，讓政策得以順利推動、盡快上路。

總統將回應兩岸情勢

由於中共對台軍演剛落幕，中國國家主席習近平昨在新年賀詞中強調，「祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，預料賴總統將針對兩岸情勢回應；此外，朝野關係對立，今年度中央政府總預算案及國防特別條例草案在立院卡關，賴總統也將再向在野黨喊話，盼盡速審議相關預算與法案。

