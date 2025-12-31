卓榮泰：總預算未審議 將衝擊澎湖TPASS與金馬治水

明年度總預算案至今尚未進入審議階段，行政院長卓榮泰今天主持「行政院離島建設指導委員會」會議時說，這將影響TPASS補助澎湖縣新台幣7467萬元，以及「縣市管河川及排水整體改善計畫」補助金門縣4000萬元、連江縣2000萬元無法在第一時間實施。

行政院晚間透過新聞稿表示，卓榮泰今天主持「行政院離島建設指導委員會」第20次會議時指出，「離島綜合建設實施方案第六期（112年－115年）」明年將進入最後一年，行政院已責成國家發展委員會積極審議第七期方案（116年－119年），將離島發展融入「六大區域產業生活圈－低碳樂活離島」規劃之中，貫徹「均衡台灣」理念。

對於明年度政府總預算案尚未進入審議階段，卓榮泰說，這將影響若干新興計畫及新增預算，例如TPASS補助澎湖縣7467萬元，以及「縣市管河川及排水整體改善計畫」補助金門縣4000萬元、連江縣2000萬元等，都無法在第一時間實施，因此期待立法院加快審查速度，否則對於地方環境、安全、經濟、產業都會造成影響。

對於離島廢棄物處理現況及規劃，卓榮泰要求，環境部應持續督導離島廢棄物妥善處理及轉運本島工作，確保離島垃圾去化管道順暢，同時請地方政府配合落實垃圾分類與源頭減量，減輕後端轉運以及本島代燒工作量的負荷。

至於垃圾暫置衍生的環境衛生問題，卓榮泰表示，環境部應加速輔導離島掩埋場轉型為「多功能倉儲式暫存場」，以及持續推動離島廢棄物分選達成減積減容目標，且要積極輔導地方政府推動自主處理設施，將適合燃燒的廢棄物轉製為能源，落實離島廢棄物在地自主處理及循環經濟目標。