快訊

觀察共軍軍演 李文忠：採購戰車自走砲 已不符未來戰爭需求

中共稱俯瞰台北101 揭密解放軍「雙尾蠍無人機」是何方神聖

畢書盡自責唱歌忘詞 直呼「出門前老婆才提醒過」

卓榮泰：總預算未審議 將衝擊澎湖TPASS與金馬治水

中央社／ 台北31日電
圖為行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
圖為行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

明年度總預算案至今尚未進入審議階段，行政院卓榮泰今天主持「行政院離島建設指導委員會」會議時說，這將影響TPASS補助澎湖縣新台幣7467萬元，以及「縣市管河川及排水整體改善計畫」補助金門縣4000萬元、連江縣2000萬元無法在第一時間實施。

⭐2025總回顧

行政院晚間透過新聞稿表示，卓榮泰今天主持「行政院離島建設指導委員會」第20次會議時指出，「離島綜合建設實施方案第六期（112年－115年）」明年將進入最後一年，行政院已責成國家發展委員會積極審議第七期方案（116年－119年），將離島發展融入「六大區域產業生活圈－低碳樂活離島」規劃之中，貫徹「均衡台灣」理念。

對於明年度政府總預算案尚未進入審議階段，卓榮泰說，這將影響若干新興計畫及新增預算，例如TPASS補助澎湖縣7467萬元，以及「縣市管河川及排水整體改善計畫」補助金門縣4000萬元、連江縣2000萬元等，都無法在第一時間實施，因此期待立法院加快審查速度，否則對於地方環境、安全、經濟、產業都會造成影響。

對於離島廢棄物處理現況及規劃，卓榮泰要求，環境部應持續督導離島廢棄物妥善處理及轉運本島工作，確保離島垃圾去化管道順暢，同時請地方政府配合落實垃圾分類與源頭減量，減輕後端轉運以及本島代燒工作量的負荷。

至於垃圾暫置衍生的環境衛生問題，卓榮泰表示，環境部應加速輔導離島掩埋場轉型為「多功能倉儲式暫存場」，以及持續推動離島廢棄物分選達成減積減容目標，且要積極輔導地方政府推動自主處理設施，將適合燃燒的廢棄物轉製為能源，落實離島廢棄物在地自主處理及循環經濟目標。

離島 行政院 廢棄物 卓榮泰

延伸閱讀

卓榮泰頒國防科技貢獻獎 盼不對稱特別條例儘速通過

賴總統提2026「加薪減稅」全面布局 卓榮泰喊話行政立法合作

憲法法庭傳周五又有新判決 黃國昌嗆違憲：不具任何法律效力的廢紙

2026年將至再喊話立院 賴總統：盼能儘速完成審查總預算

相關新聞

停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

立法院會日前三讀通過停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，行政院長卓榮泰定調副署後聲請釋憲，行政院發言人李慧芝今日表示...

5位大法官判決算不算合憲？朝野與法界掀激辯

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 朝野目前的紛爭，民進黨認為只要合憲的提議就可以討論，5位大法官的決議能算合憲嗎？民進黨立委鍾佳濱舉《憲法訴訟法》第12條：「依本法迴避之大法官，不計入現有總額之人數。

立院三讀反年改 政院聲請釋憲及暫時處分「程序重大瑕疵」

有關立法院於12日三讀《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條暨《公務人員退休資遣撫卹法》第37條...

救國團條款協商無共識 黨產會批：又一毀憲亂政「傑作」

立法院內政委員會今針對「黨產條例」召開黨團協商，被綠營批評是為救國團解套。黨產會今天表示，國民黨竟在法院審理案件過程中，...

卓榮泰：總預算未審議 將衝擊澎湖TPASS與金馬治水

明年度總預算案至今尚未進入審議階段，行政院長卓榮泰今天主持「行政院離島建設指導委員會」會議時說，這將影響TPASS補助澎...

黨產條例協商無共識 全案送交院會處理

國民黨今天下午召集朝野協商，討論「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案。民進黨立院黨團書記長陳培瑜舉牌「不公不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。