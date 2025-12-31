卓榮泰頒國防科技貢獻獎 盼不對稱特別條例儘速通過

快訊

中央社／ 台北31日電
行政院長卓榮泰31日出席2025年行政院國防科技貢獻獎頒獎典禮，期盼立法院儘速審議通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。（行政院提供）中央社
行政院11月將「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送至立法院，但尚未進入審議程序。行政院長卓榮泰今天出席2025年行政院國防科技貢獻獎頒獎典禮時表示，盼立院能儘速通過特別條例，讓政府結合民間產業，充實國防量能。

行政院今天發布新聞稿指出，「2025年行政院國防科技貢獻獎」由國家中山科學研究院顧問徐炎廷獲獎，藉以表彰其40餘年來長期深耕國防科技研發，帶領團隊持續精進反艦飛彈武器系統的貢獻。

卓榮泰出席頒獎典禮時表示，徐炎廷領導團隊致力研發反艦飛彈武器系統40餘年，成功縮減飛彈體積占比，提升攜彈數量，並完成雄風三型等多種反艦飛彈武器系統量產部署，為建構「不對稱戰力」的關鍵技術付出相當大貢獻，感謝徐炎廷的辛勞付出以及家人長期的體諒、協助，讓全世界能夠看見台灣在維護國防自主安全的努力與成就。

他提到，在今年的最後一天頒發國防科技貢獻獎別具意義，尤其中國昨天在台海四周進行軍演，對外使用武力恫嚇，也對航空及船舶的通行造成極大不便，引起國際社會的指責與不滿；台灣身處地緣政治第一線，更有責任、決心和能力，維護國防自主、國家主權，同時對於區域和平，也更應該多盡心力。

行政院11月已將「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送至立法院，但尚未進入審議程序，卓榮泰說，特別條例除要對外採購先進精準武器、引進AI高科技強化「擊殺鏈」能力，更重要的是帶動國內軍工產業的發展，現在全世界都在等待台灣迎頭趕上，儘速發展非紅供應鏈。

他表示，「AI新十大建設」計畫會把無人載具、AI智慧機器人在內的關鍵技術都納入，並與軍工產業相互連結，兼顧經濟發展與國家安全維護的雙重目標，且台灣高科技領域已獲世界肯定，未來在軍工產業方面如能繼續往前邁進，將會是另一座鞏固台灣經濟與安全的神山，給國際社會一個更值得信賴的台灣。

卓榮泰指出，他認同立法院副院長江啟臣所說，行政部門應該先行找立委溝通國防預算，他已請國防部儘速與立委充分溝通說明，讓立委瞭解國家所面對的威脅，以及國防科技研發團隊辛苦研發的成果，期盼立法院能儘速通過特別條例。

