停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

立法院會日前三讀通過停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，行政院長卓榮泰定調副署後聲請釋憲，行政院發言人李慧芝今日表示，行政院已於今日稍早前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，在憲法法庭作出判決前，會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。

立法院會12日三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第37條、第38條及第67條條文案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，三讀咨文日前送至總統府與行政院。

行政院發言人李慧芝指出，這兩部法案程序存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，不但未來的基金虧損恐怕將由全民負擔，7年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。

李慧芝強調，行政院為守護憲法及權力分立的憲政架構，今日已聲請釋憲及暫時處分，在憲法法庭作出判決前，行政院也會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。