快訊

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

北市跨年超嚴格！民眾還是要來…心聲曝光

5位大法官判決算不算合憲？朝野與法界掀激辯

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
憲法法庭示意圖。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭示意圖。圖／聯合報系資料照片

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

朝野目前的紛爭，民進黨認為只要合憲的提議就可以討論，5位大法官的決議能算合憲嗎？民進黨立委鍾佳濱舉《憲法訴訟法》第12條：「依本法迴避之大法官，不計入現有總額之人數。」為例，認為迴避評議的3位大法官不應計入現有總額人數，即5位議決的大法官是以符合「現有總額」的規定。但律師葉慶元反駁：迴避有嚴格的定義，不是說我跟你意見不同，你不來開會，就算你迴避，然後不把你計入總數。

⭐2025總回顧

新門檻有違憲疑慮？

憲法法庭因為去年國民黨與民眾黨修《憲法訴訟法》，規定「參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。」而因現行大法官人數僅有8人，未達開會門檻，因此陷入無法開會的困境。

不過憲法法庭卻在12月19日逕自做出114憲判字第1號判決，謝銘洋、呂太郎、陳忠五、蔡彩貞、尤伯祥等5名大法官判定《憲訴法》有7條修正條文立法程序出現重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，也違反憲法權力分立原則，均牴觸《憲法》，因此即日起無效。

現有總額僅5人？

判決主文也指出，大法官不願參加評議而產生的缺額，應參照大法官任命後未到職，或是「因規定迴避」的情形，符合《憲訴法》第12條：「依本法迴避之大法官，不計入現有總額之人數」，直接從現有總額中扣除。若不將3名拒絕評議的大法官排除現有總額，將會使憲法法庭陷入無法實質審查釋憲案的極端情況，因此現有總額應扣除3名大法官後剩下5人。

但其餘3位大法官蔡宗珍、楊惠欽與朱富美認為，「大法官負有憲法忠誠義務，必須恪遵《憲法》，守護憲法秩序，不得自外於《憲法》，亦不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權」，並強調依據新版《憲訴法》，原則上無法組成合法憲法法庭，基於《憲法》，不應參與案件的違法評議與判決。

法界意見完全分歧

鍾佳濱指出，目前5位大法官可依《憲訴法》第12條使憲法法庭運作，因為該法條規定：「依本法迴避之大法官，不計入現有總額之人數。」即3位不願評議的大法官蔡宗珍、楊惠欽與朱富美可算在迴避列入總額者，因此「現有總額」就是做出114年憲判1的5位大法官。

但律師葉慶元受訪時反駁說，不願評議的大法官沒有宣布迴避，3位大法官認為沒有達到法定人數，因此不能評議。若可以按照《憲法訴訟法》第12條這樣算，那以後公司股東開會，人數沒有齊就說沒到的人是迴避，「這就是非常荒謬的算法，」葉慶元強調，憲法法庭應有15位大法官，如今只有5位就作成判決，完全沒有正當性。

【更多精采內容，詳見

大法官 憲法法庭 憲訴法

延伸閱讀

國防特別條例、總預算全卡關 學者點名賴總統成「解套關鍵」

黨政高層曾和大法官蔡宗珍溝通？黃國昌赴北檢告發 府：沒評論價值

是誰關說蔡宗珍大法官 黃國昌告發不法關說罪 呼籲不要遇到綠色軟趴趴

影／控綠高層關說蔡宗珍 黃國昌赴北檢告發

相關新聞

停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

立法院會日前三讀通過停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，行政院長卓榮泰定調副署後聲請釋憲，行政院發言人李慧芝今日表示...

憲法法庭傳周五又有新判決 黃國昌嗆違憲：不具任何法律效力的廢紙

憲法法庭先前宣告憲法訴訟法修法違憲，傳出本周將針對114年中央政府總預算釋憲案作出判決。民眾黨主席黃國昌今天表示，憲法法...

賴總統提2026「加薪減稅」全面布局 卓榮泰喊話行政立法合作

2026年將至，行政院長卓榮泰31日於臉書發文，邀民眾瀏覽2026年即將上路的新制與福利。賴清德總統轉發該則貼文，宣示新...

5位大法官判決算不算合憲？朝野與法界掀激辯

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 朝野目前的紛爭，民進黨認為只要合憲的提議就可以討論，5位大法官的決議能算合憲嗎？民進黨立委鍾佳濱舉《憲法訴訟法》第12條：「依本法迴避之大法官，不計入現有總額之人數。

立院三讀反年改 政院聲請釋憲及暫時處分「程序重大瑕疵」

有關立法院於12日三讀《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條暨《公務人員退休資遣撫卹法》第37條...

救國團條款協商無共識 黨產會批：又一毀憲亂政「傑作」

立法院內政委員會今針對「黨產條例」召開黨團協商，被綠營批評是為救國團解套。黨產會今天表示，國民黨竟在法院審理案件過程中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。