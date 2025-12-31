救國團條款協商無共識 黨產會批：又一毀憲亂政「傑作」

立法院內政委員會今針對「黨產條例」召開黨團協商，被綠營批評是為救國團解套。黨產會今天表示，國民黨竟在法院審理案件過程中，強行修法助救國團脫離訴訟，連司法機關獨立審判的空間都欲以國會多數強行剝奪，究竟要置我國的法治文明於何地？批評國民黨立院黨團重傷大法官釋字793號解釋所揭示的憲政價值，又一次毀憲亂政的「傑作」。

黨產會說明，在黨國威權時期，救國團一直是黨國威權體制之一環，乃眾所周知的事實。黨產條例制訂後，經調查發現，自國民黨中央遷移台灣初期的「黨改造時期」，即在當時國民黨最高決策機關「中央改造委員會」的籌畫、設計下，通過救國團「籌組原則」，由黨中央命國防部總政治部依據此原則辦理。

同時，將救國團定性為「本黨領導青年運動之外圍組織，本黨應依該團籌組原則第三條之規定，以黨團方式透過該團之團務指導委員會領導其工作。」救國團作為國民黨附隨組織之DNA，可以說自發想伊始即已決定。

黨產會表示，自作成救國團為國民黨附隨組織的行政處分以來，台北高等行政法院已於去年8月判決黨產會勝訴，認同黨產會處分合法有效，猶待最高行政法院最後的裁奪。之後另有黨產會命救國團將不當取得財產交還國有的行政處分，留待行政法院審理。國民黨竟在法院審理案件過程中，強行修法助救國團脫離訴訟，連司法機關獨立審判的空間都欲以國會多數強行剝奪，究竟要置我國的法治文明於何地？

黨產會指出，審視救國團的經營軌跡，難以想像一個純粹民間「公益性團體」，若非身為黨國威權體制一環，何能累積出數十億元的巨額財產。而如此優於其他民間公益性團體的特權經營地位，並未因黨產條例的制訂實施而消失。

黨產會舉例，依照救國團於2016年與台北市政府簽訂的「贈與契約」，救國團本該於去年12月31日前，歸還其所經營「劍潭青年活動中心」的建物及附屬設施並點交完畢。然而，至今尚由救國團以極其低廉租金「現狀使用」營利，不知將繼續特權經營至何年何月？救國團以身為國民黨附隨組織特權經營的事實，仍是現在進行式。據掌握，近年來救國團每年營收仍達20餘億元，總資產粗估亦高達50億元以上。

此外，黨產會表示，救國團於黨國威權統治時期，長年來參與各種黨國組織監控大專校園師生、社團，監控海外台灣人與台灣人社團。這些資料清楚顯示，救國團絕非其自稱的「公益性團體」。

黨產會批評，國民黨立法院黨團意圖抹滅史實，藉逕付二讀背離憲政秩序的修法程序，沒收討論，將救國團排除於黨產條例適用範圍外，意圖延續、保有救國團不當自國家取得、特權經營之財產。修法條文明列「曾隸屬於國家⋯⋯」就不是政黨的附隨組織，不當取得的財產不必繳回。

黨產會質疑，姑不論救國團就是不折不扣的國民黨附隨組織，若單就曾隸屬於國家因而獲得龐大財物的角度觀察，不是更該將因此取得的財物交還國家嗎？身為黨產條例的主管機關，肩負收回不當黨產，推動轉型正義工程的任務，有義務向全體國人揭露國民黨立法院黨團重傷大法官在釋字793號解釋所揭示，追討不當黨產以維護自由民主憲政秩序之憲政價值，又一次毀憲亂政的「傑作」，盼國人多所理解，是所惟盼。