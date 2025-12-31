黨產條例協商無共識 全案送交院會處理

國民黨今天下午召集朝野協商，討論「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案。民進黨立院黨團書記長陳培瑜舉牌「不公不義、黨產復辟」，國民黨立委游顥手持「綠色東廠、追殺公益團體」，朝野毫無共識，協商召集人、國民黨團書記長羅智強宣布，送請院會處理。由於法案是在12月2日逕付二讀，最快1月2日可以三讀闖關。

不當黨產處理委員會主委林峯正表示，黨產會反對修法。大法官793號解釋認同轉型正義的價值，此案顛覆了社會公益與憲政價值。救國團是國民黨來台灣在黨內成立的組織、財產由政府支付，曾經隸屬於國防部，但民國58年離開國家後卻沒有交回財產，行政法院去年判黨產會贏，難道不能等最高法院判決再說嗎？不應用修法的方式逃避法院審判。

國民黨下午召集朝野協商「政黨不當取得財產處理條例」草案，提案人游顥表示，救國團為公益組織是既定事實，這幾年也是救災、防疫的急先鋒，原本黨產條例定義過寬，導致行政機關不當擴權，侵害到救國團權益，因此修法停止擴大附隨組織定義，還給民間團體公道。

民眾黨團副總召張啓楷表示，救國團是很多台灣民眾的回憶，救國團在疫情、風災發生期間也都做許多公益活動。轉型正義不應該是報復與清算，民眾黨主張只要救國團符合「社會公益、轉型為非營利、未來不屬於任何政黨」三條件，就可以支持。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，救國團在威權統治時期，獨占青年在課堂以外的活動，曾參與組織的青年已經退休從事社會公益，但歷史證明組織就是國民黨附隨組織，現在修法把條件放寬，原本是搶救16億救國團，很可能擁有300億資產的婦聯會也會被解套。