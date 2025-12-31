國防特別條例、總預算全卡關 學者點名賴總統成「解套關鍵」

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
賴清德總統。（本報資料照片）
賴清德總統。（本報資料照片）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

立法院朝野目前因為國防特別條例、總預算大法官提名與院版《財劃法》等法案陷入僵局，誰也不讓誰。學者指出，以前還有類似前立法院長王金平這樣的角色可協調朝野僵局，如今朝野衝突極化下，有最大權力的總統賴清德應展現氣度。但綠委鍾佳濱受訪時強調，總預算的爭點已經送請釋憲，應該等到大法官處理完再談。

⭐2025總回顧

極化對立是國際趨勢

針對近日的立法院僵局，一位資深的政治學者受訪時指出，前總統陳水扁同樣面臨過朝小野大的局面，但當時還有王金平這類的調人存在，如今朝野都沒有這樣的角色，大家都訴求各自的基本教義派、愈走愈極端，中間的聲音愈來愈難存在，政治生態比起過往有很大的轉變。

該學者認為，關鍵還是在總統賴清德本身，因為他權力最大，若願意妥協，僵局就有化解的可能性，否則就是繼續僵在這裡。但學者也指出，很多支持者不見得願意賴妥協，且賴總統的個性也不容易妥協，因此這樣的對立並不容易化解，且很多民主國家也發生類似的狀況。

大法官應納藍白建議

「目前有兩種可能的解決方式！」學者指出，不是改選就是大法官，若執政黨願意納入藍白推薦的人選，在大法官上妥協，大法官作為仲裁者就可以發揮作用。

針對國防預算，該學者認為，由於國會法案是否會過關鍵是在野黨，美國應該會向在野黨施壓，但美國的施壓是否有效，也要看美國提供的誘因或籌碼，是否可以讓在野黨獲得補償，但目前看來是沒有。

妥協條件違憲難接受

不過民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱受訪時指出，大法官的部分可以適用《憲法訴訟法》第12條：「依本法迴避之大法官，不計入現有總額之人數。」即3位不願評議的大法官蔡宗珍、楊惠欽與朱富美可算在迴避列入總額者，因此「現有總額」就是做出114年憲判1的5位大法官。

「目前總預算相關的爭議都有違憲疑慮，應該等大法官釋憲的判決出爐，再做討論！」鍾佳濱說，執政黨不是不願意與在野黨協商，但在野黨所開出的條件很多都違憲，包括警消退休金、軍人加薪、《財劃法》與要求賴總統特定形式的國情報告，他們很難接受。換言之，只要合憲的提議，均可討論。


