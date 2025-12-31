賴總統提2026「加薪減稅」全面布局 卓榮泰喊話行政立法合作

賴清德總統。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

2026年將至，行政院長卓榮泰31日於臉書發文，邀民眾瀏覽2026年即將上路的新制與福利。賴清德總統轉發該則貼文，宣示新年將持續推動「長照3.0」、「AI新十大建設」等重大政策，並透過加薪、減稅與社會福利的全面布局。

賴總統邀大家「一起來看看2026年即將上路的新制與福利！」他提到，新的一年，不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照3.0」、「AI新十大建設」等重大政策，並透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更加均衡、完善。

賴總統表示，感謝卓榮泰及行政團隊的用心規劃。不過，目前立法院仍未通過2026年度中央政府總預算，期待立法院能儘速完成審查，讓這些福國利民的政策得以順利推動、盡快上路。

賴總統說，回顧過去一年，台灣面對諸多挑戰，但始終團結一致、勇往向前。展望新的一年，政府也將持續努力，攜手打造更加公義、和諧、永續的社會。新的一年，盼彼此祝福、迎接新局，也祝大家跨年平安、新年快樂！

卓榮泰在臉書貼出的元旦新制，包含育嬰留職停薪更彈性、婚育宅、基本工資調升、增加中低收入戶生活補助、平日國旅補助、文化幣擴大發放、長照3.0啟動，以及擴大癌篩等。

卓榮泰提到，2026新制上路「以人為本 溫暖施政」，致力打造全民好生活。新的一年即將到來，行政院推動的有感新制也將上路，邀請大家一起分享、廣傳。

卓榮泰也說，但是立法院至今仍未通過2026中央政府總預算，部分新制將無法執行。期盼新的一年，人民可以看見行政立法的合作，創造一個人民被照顧、國家利益優先、充滿希望的新政局。「祝福台灣越來越好。祝福大家新年快樂。」