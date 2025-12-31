憲法法庭傳周五又有新判決 黃國昌嗆違憲：不具任何法律效力的廢紙

憲法法庭先前宣告憲法訴訟法修法違憲，傳出本周將針對114年中央政府總預算釋憲案作出判決。民眾黨主席黃國昌今天表示，憲法法庭違憲召開會議，任何判決都是不具法律效力的廢紙，我國的司法公信力徹底崩盤，社會信任度也早已倒地不起。

媒體報導，大法官謝銘洋等5人署名公布「114年憲判字第1號判決」，近期再度公告明年1月2日將「確認裁判文本評議」，由於賴清德總統先前公開批判立法院拒絕審查總預算案，是否針對114年中央政府總預算釋憲案作出判決備受矚目。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，黃國昌在會中表示，憲法法庭違憲召開會議，任何判決都是不具法律效力的廢紙，因此才會心虛到不敢召開言詞辯論，5位綠色司法獨夫躲在黑暗處恣意妄為，根據美麗島電子報近期所做民調，結果顯示僅24%民眾認同憲法法庭，不認同的數字則高達60%。

黃國昌說，這個數字非常可怕，憲法法庭公信力已經徹底崩盤，司法的社會信任度也早已倒地不起，面對國家走到這樣的局面，民眾黨沒有選擇，只有勇敢面對與戰鬥，「當民進黨在胡搞亂政的時候，我們要用最堅定的步伐、最具體的行動捍衛台灣民主憲政。」

針對中共解放軍發動環台軍演，黃國昌則表示，政府本應務實強化自身防衛能力、保障國軍弟兄合理待遇，並且確保既有軍購如期到貨，穩健增強戰力，然而執政黨刻意模糊焦點，漠視台灣國防當前最根本、最迫切的問題，反而操作人民恐懼以掩蓋自身不依法行政的失職。

黃國昌說，執政黨成天高喊空洞的團結口號，勒索在野黨護航行政院違法編列的總預算案，還有內容不透明的1.25兆元國防特別條例，對於這種操作戰爭恐懼掩蓋違法亂紀、只想把正當監督抹紅成中共同路人的低劣政治把戲，台灣人民不會上當，民眾黨更是不會縱容。

黃國昌指出，建設國家、強化國防本就不分黨派，執政黨連最基本的依法編列預算都做不到，反過來指控在野黨不團結實在荒謬至極，賴清德總統應該向國人交代「錢付了，武器為什麼還沒來」，如今又還要追加一筆項目不明、內容不清的1.25兆元國防特別預算。

黃國昌也點名行政院長卓榮泰，拒絕依法編列軍人加薪預算，嚴重打擊國軍弟兄士氣，民進黨立委鍾佳濱更是吃了誠實豆沙包，不小心說出「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」，原來在民進黨的心裡，國軍賣命是義務，沒有資格談保障。

黃國昌表示，民眾黨絕對堅定捍衛軍警消權益，執政黨如果真的重視國防，賴總統就應該進行國情報告，如果真的在乎國家建設和人民福祉，卓榮泰就應該依法編列預算、虛心接受監督，而不是靠恐嚇與貼標籤治國。

此外，今天是2025年的最後一天，黃國昌也回顧過去一年，支持者與黨公職共同走過許多不容易的時刻，感謝大家面對外界攻擊、誤解與壓力都沒有退縮，面對2026年選舉勢必會更加艱辛，只要堅持為人民說真話、做對的事，民眾黨一定能走得更穩更遠，不會辜負所有支持者的期待。