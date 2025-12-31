遞朝野和解橄欖枝 鄭麗文明出席總統府前元旦升旗

國民黨主席鄭麗文今在中常會表示，盼新的一年朝野和解、兩岸和解，並宣布明上午6時將到總統府前參加元旦升旗，與賴清德總統、立法院長韓國瑜同場出席，鄭麗文也是國民黨在野時期，第三位出席元旦升旗的黨主席。

鄭麗文表示，因為國民黨是一個效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗、捍衛中華民國憲法為己任的政黨。所以中華民國的元旦，她會到總統府參加升旗典禮，因為國民黨永遠捍衛中華民國憲法。

2004年，國民黨時任主席連戰，與親民黨主席宋楚瑜一同率支持者參加府前升旗活動；2007年，馬英九也曾以國民黨主席身分出席元旦升旗，但連、馬都僅在管制區外與民眾一同升旗。

在參加完府前升旗典禮後，鄭麗文將於上午8時，於中央黨部前廣場舉行升旗典禮。她說，升旗，是信念的凝聚；新年，是共同的起點，以歌聲與行動，迎接嶄新的一年。