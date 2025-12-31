快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

影／ 鄭麗文呼籲朝野和解 將參加總統府前元旦升旗典禮

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（左）下午主持國民黨中常會，鄭麗文表示會代表中國國民黨，參加總統府前的元旦升旗典禮，並強調國民黨是一個效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗，捍衛中華民國憲法為己任政黨，所以，中華民國的元旦，我們到總統府參加升旗典禮，因為我們永遠、永遠捍衛中華民國憲法。記者曾學仁／攝影
國民黨主席鄭麗文下午主持國民黨中常會，鄭麗文在致詞時表示，我們需要一個團結的台灣，而不是撕裂的台灣，我們真的希望朝野和解，化解憲政僵局。

鄭麗文表示讓台灣能夠運轉，讓真正福國利民的政策、預算，可以推行，藍白向全台灣提出了台灣未來帳戶，我們希望大家共同放下歧見，不分顏色，投資台灣，不但內部朝野和解，才能夠實踐中華民國憲法所代表的民主、法治、自由的價值，並強調兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張、兵兇戰危，台灣的傳統產業，每天叫苦連天，勞工的未來在哪裡？台灣的農業的未來又在哪裡？

鄭麗文並預告明天早上六點，會代表中國國民黨，參加總統府前的元旦升旗典禮，鄭麗文表示國民黨是一個效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗，捍衛中華民國憲法為己任政黨，所以，中華民國的元旦，我們到總統府參加升旗典禮，因為我們永遠、永遠捍衛中華民國憲法。

中華民國憲法 鄭麗文 國民黨 元旦升旗

