談元旦新制不忘提總預算 卓揆：盼新的一年看見行政立法合作

新的一年即將到來，行政院長卓榮泰今天在臉書分享元旦新制，但他提及，立法院至今仍未通過2026年中央政府總預算，部分新制將無法執行，他期盼新的一年，人民可以看見行政立法的合作，創造一個人民被照顧、國家利益優先、充滿希望的新政局。

根據政院圖卡，元旦新制是以人為本溫暖施政，相關政策包括育嬰留職停薪更彈性，留停得以「日」申請，家庭照顧假以「小時」計；婚育宅加碼租金補貼，補助1.5倍，多一胎再補助0.5倍；薪水再提升，月薪2萬8590元調升至2萬9500元，時薪190元調升至196元。

此外，顧中低收入戶的生活補助，低收入戶每人每月加1000元、中低收入戶750元；稅再減更多，長照扣除額12萬提升至18萬元，每人基本生活費上調3000元，免稅額、標準扣除額皆提高；生育補助到10萬，生育給付福利更公平，每胎補足到10萬元。

致力打造全民好生活部分，包括平日國旅補助，平日（周日至周四）第一晚抵800元，連住第二晚加碼至1200元，每月抽1000人可領1200元生日住宿金；挺勞工，全勤獎金為工資，請假不可全扣，雇主不可僅以病假作考核；文化幣（13–22 歲都能領），13歲到15歲青年，正式常態領1200 點。

另包括長照3.0啟動，新增給付對象，納入全年齡失智者及PAC收案對象，出院即接軌長照，不慌亂政府幫忙分擔住院看護費；擴大癌篩，2025年擴大子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌、口腔癌免費篩檢，2026年新增公費胃癌篩檢。

不過，相關政策都有註記立法院未通過2026年總預算，將造成部分新制無法執行。