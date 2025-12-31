賴總統臨新年喊立院速審預算 李彥秀：朝野不缺喊話缺對話

今為2025年最後一天，賴清德總統再向在野黨喊話，速審議115年度中央政府總預算案。國民黨立委李彥秀說，朝野缺的不是「喊話」而是「對話」，行政單位連基本的「依法行政」都做不到，有何立場要求立院限時審查預算？賴總統許願新年快樂，那就請民進黨先檢討荒腔走板的執政，台灣人民才能真正的快樂。

明為新年元旦，賴總統今在臉書表示，新的一年，不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照 3.0」、「AI 新十大建設」等重大政策，並透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更加均衡、完善。目前立法院仍未通過2026年度中央政府總預算，「我們也期待立法院能儘速完成審查，讓這些福國利民的政策得以順利推動、盡快上路。」

賴總統說，展望新的一年，也將持續努力，攜手打造更加公義、和諧、永續的社會。新的一年，彼此祝福、迎接新局，也祝大家跨年平安、新年快樂。

李彥秀表示，朝野缺的不是喊話，而是對話。要解決115年度中央政府總預算的問題，行政院應該要拿出誠意與善意，對於違法不編列「軍人加薪」及「公教退休所得替代率」的問題，以及違憲不副署立院三讀通過的法案，解鈴還須繫鈴人，民進黨不能一手違法違憲，另一手卻要情勒在野黨審預算。如果行政單位連基本的「依法行政」都作不到，還有什麼立場要求立院限時審查預算？

李彥秀指出，對於現在的預算僵局，「預算法」都有相關規範，「『經立院同意的新興資本支出及新增計畫』，即使未如期完成總預算審議，也可以先行動支」，只要行政單位願意溝通、提出說明，不論是延續性支出，或是經立院同意的新增計畫，行政單位都有法源依據能先行動支。

李彥秀總結，賴總統許願「新的一年，讓我們彼此祝福、迎接新局，也祝大家跨年平安、新年快樂」，那就請民進黨先檢討一年半來荒腔走板的執政、仇恨動員的鬥爭、毫無方向的政策，台灣人民才能真正的快樂。