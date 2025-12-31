2026年將至再喊話立院 賴總統：盼能儘速完成審查總預算
明天就是新年元旦，賴清德總統今天在臉書表示，新的一年，我們不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照 3.0」、「AI 新十大建設」等重大政策，並透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更加均衡、完善。
⭐2025總回顧
賴總統表示，他要感謝行政院長卓榮泰及行政團隊的用心規劃。不過，目前立法院仍未通過2026年度中央政府總預算，「我們也期待立法院能儘速完成審查，讓這些福國利民的政策得以順利推動、盡快上路。」
賴總統說，回顧過去一年，台灣面對諸多挑戰，但我們始終團結一致、勇往向前。展望新的一年，我們也將持續努力，攜手打造更加公義、和諧、永續的社會。新的一年，讓我們彼此祝福、迎接新局，也祝大家跨年平安、新年快樂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言