「當兵做功德？」鍾佳濱僱傭兵說惹議 馬文君：顧立雄先不領薪水

中央政府總預算卡關，軍警消待遇調整爭議升溫。民進黨立院幹事長鍾佳濱卻表示，「保衛國家靠軍人與武器是否精良，不是看薪水，只有僱傭兵才看酬勞」，引發反彈。國民黨立委馬文君痛批此言讓軍人「做功德」，恐進一步削弱軍心。

中央政府總預算仍未完成審查，朝野僵持焦點之一即為軍警消待遇調整。馬文君表示，國軍基層人力補充嚴峻，志願役士兵編現比自六月起僅63，提早退伍與離營情況持續，已是國安警訊。

馬文君說，鍾佳濱的發言，就如同賴總統當年叫照服員領低薪，就當作功德的2.0版。你叫軍人不計較薪水，卻又要他們放棄自由、犧牲人生大好時光保家衛國，還有上戰場風險，現在又要他們不計較薪水，為國家做功德，請問這樣的苦差工作有人要做嗎？

她指出，賴政府積極推動軍購與武器汰換，規畫再編1.25兆特別預算買新裝備，卻不願讓軍人同步加薪，「沒有兵，武器再精良也開不動」，質疑國防政策優先順序錯置。

馬文君更反酸，既然綠營認為軍人不該重視薪酬，她建議可以由國防部長顧立雄身先士卒，第一個不領薪水，作為國軍表率，而且明年國防部的人事費也可以全刪，誰領薪水，誰就是不愛台灣只愛錢的僱傭兵！