指中共軍演是戰爭開打前奏 鍾佳濱：在野不該再擋國防預算

共軍昨發動「正義使命2025」對台軍演，發動兩波火箭實彈射擊27枚，此次火箭落點是最接近台灣本島的一次。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，龐大軍演絕不是煙火秀，往往是真實戰爭開打前奏，中共解放軍打的是消耗戰，在野黨不該再擋國防預算與軍購特別預算。

民進黨團今上午開記者會，鍾佳濱被問及中共軍演一事，他說，首先引述前政務委員張景森一段話，這樣龐大的軍演絕不是羨慕的煙火秀，往往是真實戰爭開打的前奏，絕對不要以為昨天短暫一天的軍演，是解放軍的快閃秀，雖然可能時間有限，但以非常精確的方式表達警告。

鍾佳濱舉例，使用較低價的遠程火箭彈（遠火）進行，且落在我國24海里的鄰近水域，12海里是領海，我國執法艦艇在12到24海里間就會開始執法。昨天英勇的海巡弟兄用海巡艦艇與對方對峙，就是不要讓對方突破到我國24海里內的執法區，火箭彈落在這個區域具有非常嚴重的挑釁意味。

鍾佳濱認為，這種軍演背後潛藏各項聯合軍種搭配，是在測試、甚至麻痺台灣社會的警覺，讓有限的部隊與資源疲於奔命，中共解放軍打的是消耗戰，讓國軍守備更加耗費，因此國防預算與軍購特別預算不應再任由在野黨阻擋。

民進黨團副幹事長沈伯洋說，從2022年以來一直都有環台軍演，軍演的嚴重程度大概可分四類，第一是接近的程度；第二是持續時間的長短；第三是科目，不同軍種參與的豐富程度；第四則是其釋出的訊息。這次的軍演跟2022年那次比較接近，但2022年持續時間較長、接近度沒那麼近；這次則是倒過來，持續時間較短，但接近程度特別近。

沈伯洋說，特別是遠火部分，其打擊的點離我們24海里特別近，嚴重程度因此往上提高。此外上次軍演時火箭軍的角色還不具備，現在火箭軍的角色已經具備，軍種參與的豐富程度變多。最後是網路訊息方面，除了用合成照片暗示飛得很近外，相關的假訊息與假帳號數量都比以前更高。整體而言，這一次軍演的強度比過往幾次都來得更高，必須嚴陣以待。