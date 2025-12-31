總預算案仍卡立院 侯友宜：新興計畫受影響、會用市府款項暫行墊付

明年中央總預算案還卡在立法院，新北市長侯友宜今表示，新興計畫一定會受到一些影響，市府已經做到準備，計畫若受到影響，會用市府款項暫行來墊付，絕對不要受到總預算的影響，讓傷害減到最低。

侯友宜今出席市政會議後受訪，被問及總預算案還卡在立法院，對新北有無影響及相關因應作為，侯友宜表示，在總預算案的過程中，有部分是新興計畫，一定會受到影響，不過市府已經做好準備，如果受到影響，會用市款暫時墊付，一起全力推動市政工作，不會受到總預算影響，讓傷害減到最低。

新北副市長劉和然表示，根據預算法規定，只要是延續性的工程，影響是不大的，只要按照去年執行方向走，如果有新興計畫或是工程，市府會盤點，財主單位就會用市府預算墊付支應，讓相關活動可以往下走，有些活動不是一月就要執行，還有期程在走，不是馬上遇到衝擊。

劉和然說，以現在市府目前編列，最主要的新興計畫是第二行政大樓，至於補助就要跟中央討論看怎麼列，其他連續性工程沒什麼問題，中央跟立院的政治問題他們直接去面對，就尊重制度及法條。