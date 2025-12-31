快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

聽新聞
0:00 / 0:00

總預算案仍卡立院 侯友宜：新興計畫受影響、會用市府款項暫行墊付

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
明年中央總預算案還卡在立法院，新北市長侯友宜今表示，新興計畫一定會受到一些影響，市府已經做到準備，計畫若受到影響，會用市款暫行來墊付，絕對不要受到總預算的影響，讓傷害減到最低。記者江婉儀／攝影
明年中央總預算案還卡在立法院，新北市長侯友宜今表示，新興計畫一定會受到一些影響，市府已經做到準備，計畫若受到影響，會用市款暫行來墊付，絕對不要受到總預算的影響，讓傷害減到最低。記者江婉儀／攝影

明年中央總預算案還卡在立法院，新北市長侯友宜今表示，新興計畫一定會受到一些影響，市府已經做到準備，計畫若受到影響，會用市府款項暫行來墊付，絕對不要受到總預算的影響，讓傷害減到最低。

⭐2025總回顧

侯友宜今出席市政會議後受訪，被問及總預算案還卡在立法院，對新北有無影響及相關因應作為，侯友宜表示，在總預算案的過程中，有部分是新興計畫，一定會受到影響，不過市府已經做好準備，如果受到影響，會用市款暫時墊付，一起全力推動市政工作，不會受到總預算影響，讓傷害減到最低。

新北副市長劉和然表示，根據預算法規定，只要是延續性的工程，影響是不大的，只要按照去年執行方向走，如果有新興計畫或是工程，市府會盤點，財主單位就會用市府預算墊付支應，讓相關活動可以往下走，有些活動不是一月就要執行，還有期程在走，不是馬上遇到衝擊。

劉和然說，以現在市府目前編列，最主要的新興計畫是第二行政大樓，至於補助就要跟中央討論看怎麼列，其他連續性工程沒什麼問題，中央跟立院的政治問題他們直接去面對，就尊重制度及法條。

總預算 侯友宜

延伸閱讀

中共昨軍演、火箭落點最近台灣本島 侯友宜：希望兩岸之間理性溝通

鄭麗文暗指徵召李四川 劉和然：黨主席一定會尊重黨內機制

話講太快？鄭麗文昨脫口「明年徵召李四川」 劉和然今再發聲

基捷先期工程開工 綠拉布條抗議「僅修剪樹木」 藍：兩市長努力成果

相關新聞

2026年將至再喊話立院 賴總統：盼能儘速完成審查總預算

明天就是新年元旦，賴清德總統今天在臉書表示，新的一年，我們不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照 3.0」、「AI 新...

「當兵做功德？」鍾佳濱僱傭兵說惹議 馬文君：顧立雄先不領薪水

中央政府總預算卡關，軍警消待遇調整爭議升溫。民進黨立院幹事長鍾佳濱卻表示，「保衛國家靠軍人與武器是否精良，不是看薪水，只...

鍾佳濱指傭兵才為錢打仗 徐巧芯要求道歉：幫軍人加薪如「挖綠祖墳」

立法院三讀通過軍人加薪相關法案，行政院未依法編列預算執行之外，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱又說，只有僱傭兵才是看薪水打仗。...

指中共軍演是戰爭開打前奏 鍾佳濱：在野不該再擋國防預算

共軍昨發動「正義使命2025」對台軍演，發動兩波火箭實彈射擊27枚，此次火箭落點是最接近台灣本島的一次。民進黨立院黨團幹...

總預算案仍卡立院 侯友宜：新興計畫受影響、會用市府款項暫行墊付

明年中央總預算案還卡在立法院，新北市長侯友宜今表示，新興計畫一定會受到一些影響，市府已經做到準備，計畫若受到影響，會用市...

綠「僅傭兵看酬勞打仗」言論惹議 國民黨團：找理由不加薪的慣老闆

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱「只有僱傭兵看酬勞」言論引爭議，國民黨立院黨團批評，民進黨不幫軍人加薪還找理由，根本慣老闆，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。