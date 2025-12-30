綠「僅傭兵看酬勞打仗」言論惹議 國民黨團：找理由不加薪的慣老闆

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱「只有僱傭兵看酬勞」言論引爭議，國民黨立院黨團批評，民進黨不幫軍人加薪還找理由，根本慣老闆，就是賴清德總統「做功德」言論2.0版；國民黨立委馬文君也說，那請國防部長顧立雄身先士卒，第一個不領薪水，國防部誰領薪水誰就是不愛台灣只愛錢的僱傭兵。

明年度中央政府總預算持續卡關，國民黨立院黨團提出，先幫軍人加薪，再來談總預算。鍾佳濱今天表示，軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人還有武器是否精良，不是看薪水，只有僱傭兵是看酬勞去打仗。

國民黨團批評，賴政府堅持不執行國民黨推動的軍人加薪，鍾佳濱竟然公開洗地，翻譯民進黨的邏輯就是「要國軍賣命可以，要談薪水不行」 這種標準的「慣老闆」嘴臉，把國軍的熱血當成理所當然，簡直是在羞辱全體官兵的尊嚴。

國民黨團指出，國際僱傭兵的月薪約為台幣23.5萬至65.4萬元，而我國國軍目前起薪僅約3.6萬元，民進黨拿兩者對比，是在冷嘲熱諷什麼？難道守護國家的人，就不配擁有一份有尊嚴的薪水嗎？賴總統的「照顧國軍」只是嘴砲嗎？

國民黨團抨擊，民進黨政府一手拿國家的錢搞大外宣、軍購，另一手卻緊縮國軍的待遇，民進黨羞辱國軍理由有夠多，難道在綠營眼裡，幫軍人加薪就是「買傭兵」，不加薪才是「愛台灣」？請民進黨別再用廉價的口號情緒勒索，請行政院依法編列預算，別再拿「僱傭兵」這種爛理由來掩飾對國軍的忽視與吝嗇。

馬文君也說，鍾佳濱的言論如同賴總統當年叫照服員領低薪，就當作功德的2.0版。叫軍人不計較薪水，卻又要他們放棄自由、犧牲人生大好時光保家衛國，還有上戰場風險，還要他們不計較薪水，為國家做功德，請問這樣的苦差工作有人要做嗎？

馬文君表示，目前國軍人才流失嚴重，很大部分原因就是對國軍的待遇不夠好，賴政府卻本末倒置，不斷提高國防預算。若要國軍為國家做功德、當兵上戰場，那可以由國防部長顧立雄身先士卒，第一個不領薪水，作為國軍表率；明年國防部的人事費也可以全刪，誰領薪水，誰就是不愛台灣只愛錢的僱傭兵。