國防特別條例再遭封殺 政院：軍演當前卻怠行職務、忽視國家利益

藍白五度在立法院程序委員會封殺行政院所提攸關1.25兆元預算的國防特別條例，以及政院版財劃法、國安法案等。行政院說，和平靠實力，中國正進行非理性挑釁軍演，立院應團結一致，但在野黨團再度怠行職務，持續忽視國家利益，令人遺憾。

立法院程序委員會今天討論本周五院會議程，預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，第5度未列入院會議程。

行政院今天指出，立法院程序委員會今天仍未將行政院所提院版「財政收支劃分法」、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，以及國安法案包括「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」、「社會秩序維護法部分條文修正草案」等法案排入委員會審查。

行政院發言人李慧芝強調，和平靠實力，尤其中國正在進行非理性挑釁軍演，立法院更應該團結一致、不分黨派支持國家強化整體戰力、提升國防關鍵實力，讓軍工產業成為另一座護國神山。

李慧芝指出，但立法院不僅未將國防特別條例排入委員會，至今也未審查明年度中央政府總預算，將影響明年度國防部高達752億的後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等工作。

李慧芝進一步指出，政院所提能夠阻止滲透吸收、強化國家安全、杜絕裡應外合的國安法案，以及真正協助地方提升自治、維護國家財政永續的院版財劃法，都被立法院在野黨再度以表決方式阻擋，再度怠行職務、持續忽視國家及國人的利益，政院對此感到非常遺憾。