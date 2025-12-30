快訊

盼人民可直接提案罷免總統 翁曉玲提「罷免總統修憲案」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統彈劾案引發討論，外界也關注能否罷免，國民黨立委翁曉玲今於程序委員會提「罷免總統修憲案」，認為人民也應有權能直接提案罷免總統，只要經選舉人總數1.5％以上提議、10％以上連署，就可提出總統、副總統罷免案，還給人民完整罷免權，而非單單僅能由立委提出。

翁曉玲指出，賴總統今年二月發起在野立委大罷免，還大言不慚說這是「更大的民主」時，當時許多民眾群情憤慨地說，最應該罷免的就是賴總統，然而人民可以行使罷免總統的權利嗎？可以，但不完整。

翁曉玲說明，依照目前憲法規定，罷免總統案須經立法院提案通過後，再由全國選民投票複決，當有全國選民總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過罷免案。由此可知總統罷免案的發動權目前僅在立法院，而非如同一般民選立法委員、縣市首長、縣市議員，是經由選區選民符合一定比例的提案人數和連署人數後，就可以發動罷免案。

翁曉玲認為，此情況形成人民只能消極行使罷免權之不合理現象，也不符合憲法第133條規定，「被選舉人得由原選舉區依法罷免」之意旨。

有鑑於此，她提出修憲案，將罷免總統、副總統的提案發動權還交由人民行使。

據翁曉玲版本的「中華民國憲法增修條文第二條條文修正草案」，只要經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，就可提出罷免案。她表示，如此才能落實憲法保障人民直接民權之精神，還給人民完整的罷免權。

大罷免 中華民國憲法 翁曉玲 立法院 賴清德 國民黨

