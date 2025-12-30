快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

「盼理性討論」1.25兆國防預算卡關 民進黨：無視國軍安危

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，藍白再擋國防預算，無視國軍安危。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，藍白再擋國防預算，無視國軍安危。圖／聯合報系資料照片

中共今天持續進行圍台軍演，民進黨發言人韓瑩與戰略學者蘇紫雲在直播節目「午青LIVE」連線。蘇紫雲表示，中共「正義使命」軍演既不正義也沒有合法性，可說是連滾帶爬臨時拼湊出來的，以武力恫嚇的老套方式，加上文宣認知作戰假訊息藉此威脅台灣人民。

⭐2025總回顧

蘇紫雲指出，中共釋出無人機拍攝台北101與中央山脈畫面視角不對，已被證實是假訊息，卻還有民代跟著轉貼嘲諷，中共就是要利用心理戰，讓人民心生畏懼自動放棄，現在台灣最大威脅是在地的協力者跟著傳播錯假訊息。針對近期傳出後備幹部群組有讚揚共軍，貶低政府的言論，蘇紫雲指出，政府除了澄清速度要快，也要提醒民眾散播假訊息要承擔一定責任，才能更進一步防止假訊息的散布。

韓瑩表示，賴總統提出「8年1.25兆國防特別預算條例」增強國防實力，中共現在發動圍台軍演，顯見國防的重要性，然而在軍演的當下又再度在程序委員會被藍白阻擋。藍白拖延審查對台澎金馬的防衛、對第一線國軍與海巡弟兄姊妹的安危一點幫助都沒有，也會向國際釋放錯誤訊號，誤以為台灣沒有防衛自我的決心，終心期盼預算案能交付審查，理性監督討論。

蘇紫雲表示，沒有足夠的防衛能力，等於對侵略者發出邀請，國防特別預算中的台灣之盾整合防空系統一體化，就如同千手觀音可以抵禦飛彈、無人機，嚇阻解放軍登陸，這不只是提升自我防衛能力，還能提高產業升級，不止台灣，世界的民主國家也是這麼做，呼籲國人能夠一起支持國防預算

國防預算 蘇紫雲 中共 軍演 特別預算

延伸閱讀

18縣市後備旅元旦移編陸軍 後備指揮部何去何從？專家揭方向

民進黨：藍委封殺軍費條例打臉鄭麗文 坐實赴中領旨

民進黨：藍白多數暴力毀憲亂政 破壞民主的元兇

民進黨：過半民意不支持強推「亂台」法案 籲藍白懸崖勒馬

相關新聞

1.25兆軍費特別條例又未列院會議程 藍嗆賴總統先報告備詢

立法院程序委員會今天討論本周五院會議程，預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，第5度未列入院...

民進黨：藍白再擋國防預算 無視國軍安危

中共今天持續進行圍台軍演，民進黨發言人韓瑩與戰略學者蘇紫雲在直播節目「午青LIVE」連線。蘇紫雲表示，中共「正義使命」軍...

賴瑞隆批柯志恩擋預算影響大林蒲遷村 柯辦：兩事不應混為一談

民進黨立委賴瑞隆今開記者會，點名柯志恩等藍白立委杯葛中央總預算，恐造成2992億元無法動支，衝擊國防預算及大林蒲遷村等重...

明年均衡台灣326億經費卡關 政院籲立法院盡速審議總預算

行政院經發會第三次顧問會議均衡台灣組今天舉行，顧問、台經院長張建一指出，均衡台灣相關預算約6兆多元，明年共300多億元，...

【重磅快評】若願回顧扁朝 卓揆或許不必強迫全民陪葬

跨年倒數，明年度中央政府總預算案尚未付委，藍營劃下警消退休保障、軍人加薪預算及執行停砍年金三道紅線，但閣揆卓榮泰立場強硬...

藍委提案降低罷免總統門檻 林宜瑾批政治鬥爭

民進黨立委林宜瑾今天表示，今天的程序委員會議事日程增列草案上，驚見國民黨立委翁曉玲提案，要降低總統罷免提案門檻，憲法法庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。