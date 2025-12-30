1.25兆軍費特別條例又未列院會議程 藍嗆賴總統先報告備詢

立法院程序委員會今天討論本周五院會議程，預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，第5度未列入院會議程。國民黨立法院黨團書記長羅智強說，希望賴清德總統來立法院報告並接受質詢；民進黨立委沈伯洋則批，藍白不只是卡預算，是連討論都不討論。

立法院程序委員會今天開會，國民黨立委林倩綺在會中提案，議程草案提報院會處理，最後藍白在人數優勢下以10票贊成、8票反對通過提案。立法院本周五院會議程為「不確定議程」，等於攸關1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，再度於程委會遭暫緩列案。

民進黨立委沈伯洋說，藍白不是在卡預算，是連討論都不想討論。藍白說要嚴格監督國防預算，應該讓法案進入到外交及國防委員會，否則怎麼監督預算？而且現在只是特別條例，藍委居然在說「只有2頁、6頁就要1.25兆」根本是玩資訊落差。

羅智強說，國民黨執政時，中共軍機軍艦有越過海峽中線嗎？民進黨執政、賴總統是連24海里臨界區都棄守。國民黨堅定立場是要投資戰備，也要投資和平，國防預算若要編列，總統應依承諾來立法院進行報告與諮詢，取得正當性。